Era emozionato, incredulo. Non sapeva che cosa dire di fronte a tutte quelle persone che lo hanno applaudito, gli hanno stretto la mano e lo hanno ringraziato. Perché quella targa era un modo, da parte del Club Monza Azzurra, per dire grazie a quel monzese (nato in Egitto) che ha a cuore la sicurezza della città.

Grande emozione per la cena di Natale organizzata dal Club Monza Azzurra, il club di Forza Italia che ieri sera, giovedì 21 dicembre, ha consegnato una targa a Mohamed Salah, per tutti Mimmo l’egiziano il custode di una palazzina a pochi passi dalla Villa Reale salito alla ribalta delle cronache nazionali per aver aiutato le forze dell’ordine ad arrestare oltre una trentina di malviventi. Una targa per “il profondo senso della legalità che lo porta ad andare oltre al suo senso civico”. A consegnargli il riconoscimento, durante la cena di Natale, il consigliere comunale azzurro Massimiliano Longo, il coordinatore Giuliano Ghezzi e il deputato Fabrizio Sala.

In questi anni Mimmo, un passato come pugile e come sportivo, è diventato famoso per essere riuscito a fermare ladri, delinquenti e truffatori. Un contatto diretto con le forze dell'ordine per le quali Mimmo nutre un grande rispetto. E poi la sera – in balia del freddo, ma anche in estate dovendo fare i conti con la canicola – terminato il suo turno si mettere con la sedia fuori dalla palazzina a controllare. Oltre a qualche giro attorno al caseggiato per assicurarsi che non ci siano malintenzionati. E al primo dubbio immediata la telefonata al 112 e se “pizzica” il ladro in flagranza, non ci pensa due volte per fermarlo o inseguirlo.

Durante la cena di Natale di Monza Azzurra come ogni anno c’è stato spazio anche per la solidarietà. Sono stati donati 1.300 euro a Sapre, l’associazione che aiuta i genitori con bimbi affetti da SMA (l’atrofia muscolare spinale).