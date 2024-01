Arriva la proposta di un progetto di legge per salvare i dialetti lombardi

"Fra qualche anno la lingua lombarda potrebbe sparire. A denunciarlo sono le associazioni del territorio e perfino l'Unesco"

A denunciarlo è il capogruppo della Lega in Regione Lombardia Alessandro Corbetta, annunciando un progetto di legge in consiglio regionale per aumentare le iniziative a tutela della lingua lombarda e delle sue varietà locali. Con un premio per coloro che si impegnano nella diffusione della lingua lombarda, cartelli in lingua lombarda e un registro associazioni che valorizzano il lombardo. E una giornata, quella del 17 gennaio, dedicata proprio alla celebrazione della lingua lombarda e dei dialetti dei vari territori.

"C’è il forte rischio che nel giro di qualche anno la lingua lombarda, vero patrimonio culturale e identitario della Lombardia, possa sparire per sempre - ha spiegato Corbetta - Un grido d’allarme anche denunciato da diverse realtà e associazioni territoriali, nonché dall’Unesco. Proprio per questi motivi come Lega abbiamo preparato un progetto di legge in consiglio regionale per aumentare le iniziative a tutela della lingua lombarda e delle sue varietà locali. Fra le proposte inserite nel documento vi sono l’istituzione della Giornata regionale della lingua lombarda per il 17 gennaio, in concomitanza con la Giornata nazionale dei dialetti e delle lingue locali promossa dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e della tradizionale festa di Sant’Antonio, un premio di riconoscimento destinato ai lombardi che maggiormente si sono distinti in opere di ricerca, valorizzazione, promozione e diffusione della lingua lombarda e il sostegno alla toponomastica con apposita segnaletica stradale, turistica, culturale e di promozione territoriale con indicazioni in lingua lombarda. Infine, anche un registro regionale che riconosca le associazioni impegnate nella tutela e nella valorizzazione della lingua lombarda e delle sue varietà locali".

Una proposta di legge che per capogruppo non è possibile procrastinare ulteriormente: "Sono gli ultimi anni dove è possibile intervenire e la Lega metterà in campo tutte le azioni possibili, a ogni livello, per riuscire a salvare una lingua parlata da secoli e tramandata di generazione in generazione nelle case, nelle corti e nelle cascine - ha concluso - Per questo ci appelliamo ai lombardi dicendo: 'fem minga murì la nostra lengua'".

La lingua lombarda, già riconosciuta con legge regionale dal 2016, ha il proprio codice per la rappresentazione dei nomi delle lingue. Ma l’Unesco l’ha censita come lingua a rischio di estinzione.