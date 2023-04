Al via l'attività legislativa: in Regione Lombardia eletti gli uffici di presidenza e le commissioni

Fervono i lavori per quel che concerne la composizione del consiglio regionale lombardo. Nella giornata di martedì 18 aprile al Pirellone si sono infatti insediate le prime 5 commissioni consiliari permanenti.

“Abbiamo avviato oggi l’insediamento delle commissioni regionali che completeremo nella giornata di domani: l’attività legislativa del consiglio regionale in questa 12esima legislatura è pronta così ad entrare nel vivo, consapevoli che molti sono i temi e gli argomenti su cui saremo chiamati a dare risposte concrete ai cittadini lombardi. Mi auguro che le commissioni possano essere luogo di confronto costruttivo e dialogo costante non solo tra le forze politiche ma anche e soprattutto con il mondo delle categorie e delle associazioni, che qui potranno e dovranno sempre trovare ascolto e attenzione”. Queste le parole del presidente del consiglio regionale Federico Romani dopo aver avviato le procedure di insediamento delle commissioni consiliari. Nel pomeriggio sono stati poi eletti i presidenti e i rispettivi uffici di presidenza delle prime cinque commissioni: programmazione, bilancio, società controllate e partecipate, affari istituzionali, sanità, attività produttive, istruzione, formazione e occupazione, territorio, infrastrutture e mobilità.

Questa mattina, 19 aprile, è stata invece la volta delle altre commissioni permanenti (ambiente, energia e clima, protezione civile - cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione - agricoltura, montagna e foreste - sostenibilità sociale, casa e famiglia) e nel pomeriggio delle cinque commissioni speciali (antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità - Autonomia e riordino autonomie locali - Situazione carceraria in Lombardia - PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali - Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine - Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera).

Le cariche

Presidente della commissione Bilancio è Davide Caparini (Lega) che ha ottenuto 48 voti. Caparini, 56 anni, bresciano, è stato più volte deputato e negli ultimi cinque anni ha svolto il ruolo di assessore al Bilancio di Regione Lombardia. Vice presidente è stata eletta Chiara Valcepina (FdI), avvocata e consigliere comunale a Milano. Consigliere segretario è stato eletto Pietro Bussolati (PD). Matteo Forte, Fratelli d’Italia, 38 anni, milanese, è il presidente delle commissione Affari istituzionali, eletto con 48 voti e 31 schede bianche. Forte è laureato in storia ed è stato consigliere comunale a Milano. Completano l’ufficio di presidenza della commissione il vice presidente Angelo Orsenigo (PD), eletto a Como, già consigliere nella scorsa legislatura (31 voti) e la consigliera segretaria Marisa Cesana (Lombardia Ideale), nata nel 1974, lecchese e già assessore e sindaco del comune di Monguzzo. In commissione Sanità è stata eletta presidente Patrizia Baffi (FdI) con 46 voti. Baffi è nata a Maleo e risiede a Codogno (LO). E’ al suo secondo mandato da consigliere regionale e si occupa professionalmente di sanità e assistenza. Vice presidente è risultato eletto Roberto Anelli (Lega) con 48 voti, nella passata legislatura capogruppo. Consigliere segretario è invece Carmela Rozza (PD). La commissione Attività produttive sarà presieduta da Marcello Ventura, 57 anni, eletto nelle fila di Fratelli d’Italia a Cremona (del cui consiglio Comunale ha fatto parte per tre mandati). Ventura è laureato in giurisprudenza, di professione fa l’assicuratore ed è stato anche consigliere provinciale. È stato eletto presidente con 48 voti. Vice presidente sarà Silvia Scurati, nata nel 1978, eletta per la Lega nella circoscrizione di Milano, attiva politicamente dal 1994, giornalista pubblicista. Consigliere segretario è stato eletto Onorio Rosati, 60 anni, eletto a Milano per Alleanza Verdi e Sinistra che fra gli altri incarichi è stato segretario generale della Camera del lavoro di Milano. Sia Scurati che Rosati sono alla loro seconda legislatura regionale (Rosati è ritornato in consiglio dopo essere stato Consigliere per il PD nella decima Legislatura). Infine l’ultima commissione riunitasi, la "Territorio, infrastrutture e mobilità", ha eletto alla carica di presidente il consigliere Jonathan Lobati (Forza Italia) nato a San Giovanni Bianco (BG) nel 1988 e residente a Lenna in Val Brembana, comune di cui è stato sindaco per due mandati. Lobati ha ottenuto 48 voti così come il Vice Presidente, Giuseppe de Bernardi Martignoni (FdI). Consigliere Segretario è stato eletto il consigliere brianzolo Luigi Ponti (PD).

Le commissioni permanenti

Di seguito le 9 commissioni permanenti con le relative competenze:

La prima commissione (programmazione, bilancio, società controllate e partecipate) si occuperà di programmazione, coordinamento della finanza pubblica, bilancio e fiscalità, credito, istituti ed enti di credito, demanio e patrimonio, accordi di programma, contratti ed appalti della pubblica amministrazione, enti, aziende e organismi strumentali, società controllate e partecipate (amministrazione pubblica), statistica e sistemi informativi, agenda digitale, previdenza complementare e integrativa, rapporti internazionali e con l’Unione Europea, cooperazione internazionale.

La seconda commissione (affari istituzionali) si occuperà di affari istituzionali, rapporti Stato-regioni-enti Locali, conferimento e devoluzione di funzioni e compiti dallo Stato alla Regione e agli enti locali, autonomie locali e funzionali, riforme istituzionali, città metropolitana, semplificazione, trasparenza dell’attività amministrativa e controlli, ordinamento regionale, organizzazione e personale, sicurezza, immigrazione, polizia amministrativa locale, iniziativa popolare e referendum.

La terza commissione (sanità) si occuperà di servizio sanitario regionale, programmazione sanitaria, edilizia sanitaria, prevenzione sanitaria, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, associazionismo, volontariato e terzo settore (ambito sanitario), veterinaria, animali d’affezione.

La quarte commisisone (attività produttive, istruzione, formazione e occupazione) tratterà invece di Industria, imprese, Pmi e microimprese, artigianato, cooperazione, turismo, commercio, consumatori, fiere, sostegno all'innovazione per i settori produttivi, servizi alle imprese e promozione delle attività produttive, tematiche connesse alla delocalizzazione delle imprese, mercato del lavoro, occupazione e crisi aziendali, istruzione, formazione e strumenti formativi per l’inserimento lavorativo, contrasto alla dispersione scolastica, professioni, acque minerali e termali.

La quinta commissione (territorio, infrastrutture e mobilità) si occuperà di governo del territorio, urbanistica, edilizia, paesaggio, parchi e riserve naturali, tutela e difesa del suolo, assetto idrogeologico, intermodalità, infrastrutture e opere pubbliche, mobilità, reti di trasporto e di navigazione, porti e aeroporti civili.

La sesta commissione (ambiente, energia e clima, protezione civile) si occuperà di valorizzazione dei beni ambientali, biodiversità, valutazione di impatto ambientale, inquinamento, gestione dei rifiuti, mitigazione dei cambiamenti climatici, fonti di energia rinnovabile, immissioni in atmosfera, bonifiche ambientali, cave, torbiere e miniere; risorse idriche e qualità dell’acqua, servizio idrico integrato, produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, economia circolare, protezione civile, sicurezza industriale, vigilanza ecologica.

La settima commissione (cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione) si occuperà invece di valorizzazione del patrimonio culturale, identità e peculiarità territoriali, promozione e organizzazione di servizi e attività culturali, grandi eventi, comunicazione e media, sport e politiche per i giovani, sviluppo e promozione dell’attività sportiva, impiantistica sportiva, associazionismo sportivo, contrasto al bullismo e al cyber bullismo, università, ricerca e innovazione.

L'ottava commissione (agricoltura, montagna e foreste) si occuperà di sviluppo, sostegno e promozione del settore agricolo, rurale, silvo-pastorale, della pesca, del sistema produttivo agroalimentare e tutela delle produzioni tipiche di qualità, tutela del suolo agricolo, foreste e viabilità agro-silvo-pastorale, enti e soggetti operanti nel settore agricolo, sorveglianza fito-sanitaria, bonifica e irrigazione, alimentazione e nutrizione, attività agrituristiche, attività venatoria, funghi ipogei ed epigei, usi civici, utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, sviluppo delle aree montane.

La nona commissione (sostenibilità sociale, casa e famiglia) si occuperà infine di politiche per la famiglia, minori e anziani, genitorialità e promozione della natalità, pari opportunità e diritti civili, servizi sociali e sociosanitari, fragilità sociale, disabilità e politiche di inclusione, associazionismo, volontariato e terzo settore (ambito sociale e sociosanitario), casa, servizi abitativi e housing sociale.