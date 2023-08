Festa della Lega a Brugherio: in arrivo il ministro Salvini

Sarà il ministro Matteo Salvini a chiudere il 10 settembre la Festa provinciale della Lega che si terrà a Brugherio (nell’Area Feste di via Moro). Si inizierà giovedì 31 agosto fino a domenica 3 per riprendere poi giovedì 7 fino a domenica 10.

“Come lo scorso anno torna l’attesa festa provinciale della Lega di Monza e Brianza a Brugherio, comune che ha visto trionfare il centrodestra alle recenti elezioni amministrative di maggio con il sindaco Roberto Assi – commenta Andrea Villa, coordinatore provinciale del Carroccio -. La festa, come nella classica tradizione leghista, vedrà le serate con tanta musica e cucina tradizionale lombarda”.

Non mancheranno per ognuna delle otto serate gli ospiti politici, tra i quali il segretario della Lega Matteo Salvini domenica 10, Massimiliano Romeo, i ministri Alessandra Locatelli e Giuseppe Valditara, il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, il coordinatore della Lega lombarda Fabrizio Cecchetti, il capogruppo della Lega in Regione Lombardia Alessandro Corbetta, l’onorevole Andrea Crippa, gli europarlamentari e i rappresentati del territorio, tra i quali Luca Santambrogio presidente della provincia di Monza e Brianza. “Sarà l’occasione per fare il punto sulla Lega sia al Governo sia in Regione in vista anche delle prossime elezioni amministrative ed europee del 2024” conclude il coordinatore della Lega di Monza e Brianza Andrea Villa.