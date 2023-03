Sarah, la giovane monzese che è entrata nella direzione nazionale del Pd

C’è anche un po’ di Monza nella nuova direzione nazionale del Pd. La consigliera comunale dem Sarah Brizzolara è stata scelta da Elly Schlein per entrare nella squadra della nuova direzione nazionale del partito. “Un grandissimo onore - scrive Brizzolara sui social -. Cercherò di aiutare a rappresentare una generazione, un movimento ambientalista, un territorio come Monza e la Brianza”. Brizzolara – classe 1995 – studentessa di Lettere Moderne all’Università Statale di Milano da giugno 2022 siede tra i banchi del consiglio comunale di Monza. Da sempre molto sensibile ai tempi ambientali e della transizione ecologica, è stata voluta da Elly Schlein all’interno della direzione nazionale del Pd.

“La scorsa notte l’ho passata in un garage riadattato a mini appartamento a Roma in zona Circo Massimo, con un raggomitolo di cose indefinite come cuscino – prosegue Brizzolara sui social -. Perché poi quando fai politica e sei squattrinato qualche compromesso lo devi fare. Non ho dormito molto. In testa mi si affollavano mille pensieri su quella che è stata la mia prima assemblea nazionale del Partito democratico. Negli ultimi giorni ho pensato molto a quanto è difficile per molti calarsi nei panni degli altri. Di chi ha meno. Di chi davvero fa fatica a mettere insieme uno stipendio decente, a comprare una casa. A trovare un lavoro dignitoso. Essere in grado di essere prossimi, non credere di saperla più lunga o di aver ragione. La parola giusta sarebbe umiltà. Ma non vorrei venisse abusata”. La giovane consigliera dem non si aspettava questa promozione. “Non mi aspettavo davvero che oggi sarei entrata nella direzione nazionale del mio partito. E una cosa la prometto: proverò a fare questa esperienza dando il massimo nella scia delle riflessioni di questa notte e facendo tesoro di tutto quanto tantissime persone mi continuano a insegnare ogni giorno con il loro impegno e con il loro sostegno”.