Meno attese agli incroci e addio code: in Brianza arrivano i semafori intelligenti

Meno attese ai semafori e incolonnamenti ridotti. Giussano sceglie i semafori “intelligenti” per garantire una viabilità più scorrevole anche negli orari di punta e anche nei giorni di esodo verso Laghi e Prealpi. Si è conclusa nelle scorse ore la posa delle nuove centraline semaforiche nell’Area Laghetto: grazie alla tecnologia di ultima generazione, i semafori saranno in grado di favorire il deflusso del traffico, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e i conseguenti incolonnamenti di veicoli.

L’intervento, voluto dall’amministrazione comunale, avrà un impatto benefico anche sulla mobilità sostenibile, dal momento che anche gli attraversamenti dedicati ai pedoni saranno ri-calibrati in modo tale da consentire in tempi rapidi spostamenti in totale sicurezza, specificano dal municipio. Le risorse per il posizionamento dei “semafori intelligenti” sono state individuate nell’estate 2023 dal Consiglio Comunale con una variazione di bilancio ad hoc, nella quale erano stati stanziati i fondi per sostituire gli impianti semaforici situati in via Viganò (oggetto di completo rifacimento del manto d’asfalto a seguito di lavori di ripristino) in concomitanza con gli incroci con via General Cantore e con via Tofane.

“Nell’ambito degli interventi che si sono susseguiti nell’Area del Laghetto, questo è certamente fra quelli di maggiore rilevanza per quanto concerne l’aspetto viabilistico – affermano il sindaco Marco Citterio e Felice Pozzi, assessore con delega alla Viabilità – Era purtroppo evidente che, nei periodi estivi, la congestione in via Viganò determinava forti code con ripercussioni su buona parte del nostro territorio e con grande disagio per gli automobilisti. Questa progettualità andrà a regolare il traffico quotidiano e a rendere più agevoli gli spostamenti dei fine settimana e dei weekend estivi. Inoltre, intervenire sui flussi viabilistici significa favorire l’accesso alla nostra oasi naturalistica. Infine, ridurre i tempi di attesa significa diminuire l’inquinamento portando un beneficio ambientale alla nostra città”.