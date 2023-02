Come cambierà il trasporto pubblico con l'arrivo della metropolitana

"Con l'arrivo della metropolitana a Monza bisognerà intensificare il trasporto pubblico soprattutto in periferia. Siamo già al lavoro per realizzare il progetto e grazie a fondi pubblici abbiamo acquistato anche nuovi bus elettrici". Lo ha annunciato l'assessore Giada Turato rispondendo lunedì sera, durante il consiglio comunale, a un'interrogazione che aveva presentato alcune settimane fa il consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia).

Il consigliere di minoranza invocava un intervento dell'amministrazione per provare a risolvere il problema del trasporto pubblico a Monza. Problemi annosi che si trascinano da anni: mancanza di corse nel fine settimana (quasi nulle la domenica), pochi bus negli orari di punta con l'episodio alcuni mesi fa di una ragazzina che per salire sul pullman in piazza Castello spinta dalla calca è rimasta ferita. Ma un trasporto pubblico più efficiente è per Galli anche un mezzo per rendere Monza più attrattiva anche dal punto di vista turistico. Il trasporto pubblico in città viene gestito dall'Agenzia di bacino e le strade monzesi vengono attraversate dai mezzi di Net (che fa capo ad Atm) e da quelli di Autoguidovie.

"La mobilità è un tema al centro delle linee di mandato del sindaco Paolo Pilotto - ha precisato l'assessore -. Con l'arrivo della metropolitana bisognerà ripensare anche alla rete del trasporto pubblico locale che deve diventare sempre più capillare, soprattutto nei quartieri, e in particolari in quelli che non verranno raggiunti dalla metro. L'appalto per il rinnovo della gara del trasporto pubblico locale, che attualmente è scaduto ed è in proroga, dovrebbe arrivare tra il 2023 e il 2024. Intanto ci stiamo attivando con cambiamenti anche facendo riferimento al Piano urbano della mobilità sostenibile. L’obiettivo è incrementare le linee del trasporto pubblico locale sia prima sia dopo l'arrivo della metropolitana in città, così come è avvenuto nel comune di Sesto San Giovanni".