Esami del sangue: in Brianza un nuovo punto prelievi comunale

Un nuovo punto prelievi per i cittadini, senza prenotazione, che renderà più facile fare gli esami del sangue

A partire da martedì 30 gennaio sarà attivato a Vedano, presso la Casa Francesco in largo Vittime del Dovere 1, il un nuovo punto prelievi che sarà gestito dalla Asst Brianza, distretto di Carate Brianza.

Il servizio prelievi sarà operativo tutti i martedì dalle 7.30 alle 9.30. L'accesso da parte dei cittadini sarà diretto (non sarà necessaria alcuna prenotazione) e sarà aperto a tutti. Le prestazioni saranno effettuate sia in regime pubblico, con impegnativa del medico curante, sia in regime privato.

Orgogliosi ili sindaco Marco Merlini e l'assessore ai Servizi Sociali Patrizia Lissoni che hanno sottolineato come il punto prelievi rappresenti "un servizio aggiuntivo messo a disposizione dei cittadini e della comunità".