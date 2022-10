Salute e prevenzione, un ciclo di incontri con medici e specialisti a Roncello

Prevenzione e salute. A Roncello a partire da mercoledì 26 ottobre prenderà il via un ciclo di incontri informativi con medici e specialisti rivolti alla cittadinanza su tematiche che toccheranno l'età pediatrica e i bambini ma anche le donne e patologie diffuse ma spesso poco conosciute come l'ipertensione arteriosa.

Gli incontri saranno a partecipazione gratuita e coinvolgeranno medici di base e specialisti. I momenti di approfondimento e divulgazione sono stati organizzati dal dottor Marco Zoccatelli, specialista in ginecologia e ostetricia con studio a Busnago e dirigente medico presso l'ospedale di Vimercate, con il patrocinio del comune di Roncello.

"L'obiettivo di questo percorso è provare a risvegliare le coscienze visto che ormai ci si affida a 'dottor Google e al web' per informarsi anche sulla salute mentre sarebbe più opportuno farlo basandosi invece su informazioni che arrivano direttamente da specialisti o da medici di base affiancati da specialisti. Gli incontri prevedono una parte informativa e una parte in cui è possibile rivolgere domande e confrontarsi. Si tratta di un ciclo di incontri rivolti alla donna, al bambino e all'adulto. E' un progetto a lungo termine perchè nelle intenzioni c'è la volontà di riproporlo anche l'anno prossimo inserendo anche dei momenti teorici e pratici sullemanovre di disostruzione" ha spiegato il dottor Zoccatelli.

Cinque momenti di confronto con specialisti che si apriranno con un focus sui più piccoli con l'incontro "Tosse, febbre e raffreddore nei bambini: come comportarsi" curato dalla dottoressa Ciarmoli Elena in programma appunto il 26 ottobre 2022. Seguiranno poi altri appuntamenti il 9, il 23 e il 30 novembre e l'ultimo in calendario (almeno per il 2022) il 14 dicembre.

"Si tratta di una iniziativa a cui l'amministrazione tiene molto e che riteniamo sia un punto di partenza e non di arrivo" ha spiegato il sindaco Cristian Pulici. "Vogliamo sensibilizzare i nostri cittadini verso temi che riguardano la salute in un momento particolare come quello post pandemia che possa coinvolgere anche i medici del territorio, cercando di informare, creare un dialogo e fornire strumenti che possano aiutare i nostri cittadini".

La partecipazione è gratuita e senza prenotazione. Gli incontri si terranno presso l'aula consigliare del comune di Roncello in piazza Don Gnocchi al primo piano alle 20.30. Per i genitori che vogliono partecipare e portare con sè i loro bambini ci sarà una neuropedagogista che seguirà i più piccoli e li intratterrà con laboratori educativi e ricreativi. Di seguito la locandina con il calendario completo di tutte le iniziative in programma.