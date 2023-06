Viene dalla Brianza il nuovo presidente dell’Associazione nazionale dei cardiologi

Arriva dall'ospedale di Desio il nuovo presidente della sezione lombarda di Anmco, l’Associazione nazionale medici cardiologi.

Si tratta di Felice Achilli, primario della struttura di cardiologia dell’ospedale di Desio, nonché direttore del dipartimento cardio - toraco - vascolare di Asst Brianza. Sarà lui per i prossimi due anni a guidare l'associazione che riunisce i cardiologi ospedalieri, una delle più importanti associazioni professionali del nostro Paese (sono più di 5 mila gli associati a livello nazionale e oltre un migliaio quelli lombardi).

Il primario è stato eletto in questi giorni, e con grande entusiasmo si è già espresso circa le linee guida del suo mandato. "È una bella sfida - ha detto il neo presidente - Anzitutto perché viviamo un momento della cardiologia segnato da un profondo rinnovamento dato dai nuovi farmaci che si stanno introducendo e stanno arricchendo l’offerta terapeutica: E poi per l’innovazione dei percorsi e le indicazioni curativer". A tal proposito Achilli ha ricordato che proprio ad agosto dovrebbero uscire le nuove linee guida europee sulla cardiopatia ischemica, sull’endocardite, sulle relazioni fra cardiopatie e diabete. "Sono le nuove linee guida per le principali patologie cardiovascolari - ha spiegato - e ciò offrirà una grande opportunità per un profondo aggiornamento formativo dei cardiologi".

E ancora su questo versante Achilli ha anticipato alcuni prossimi eventi. Appunto sulla cardiopatia ischemica e sulla stretta associazione fra patologie cardiache e diabete (in collaborazione con la società scientifica di diabetologia). "Mi piacerebbe poi far partire - ha infine sottolineato - una survey, una indagine, una ricerca sul post - infarto. Sul follow-up dell’infarto occorre recuperare assolutamente maggiore attenzione". Da perfetto brianzolo, competente e metodico, il medico punta all'eccellenza