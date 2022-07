Arcore in Azione: "In regione Lombardia la migliore sanità è solo sulla carta"

E' un duro attacco quello che Arcore in Azione scaglia al sistema di medici di base di Regione Lombardia. "Dal sito Ats risultano in servizio ad Arcore 17 medici. Di questi 3 sono pediatri, uno dei quali (il dottor Arosio) in pensione da agosto 2021. Degli altri 14 medici di base, 5 sono già in pensione (dottor Penati, Acquati, Villa, Ronchi e Modafferi). Campari ha ottenuto il trasferimento ad altra sede. Motta compare in elenco in quanto sostituto anni fa, per circa sei mesi, del Ronchi, ma non risulta in servizio da tempo. Failla (non in elenco, già pensionato) ha accettato di sostituire Modafferi fino a settembre. E la Musso è in aspettativa con sostituto (per ora)" si legge nel comunicato di Arcore in Azione.

Una situazione diventata insostenibile

Teoricamente ogni medico di base non dovrebbe avere in carico più di 1.500 pazienti. "In pratica ad oggi sono in servizio 7 medici di base (uno dei quali con sostituto) e 2 pediatri. Guardando le carte di identità è lecito attendersi ulteriori novità nei prossimi mesi. La popolazione di Arcore (dati Istat 2020) è composta da 17.848 persone, delle quali 2.275 in età pediatrica e 15.573 adulti, dei quali 2.219 (14% della popolazione adulta) con età superiore ai 75 anni" si legge a ancora nella nota per la stampa.

Pesanti caranze di personale medico

"Appare evidente la carenza di personale medico in servizio. Questa situazione si è andata aggravando negli anni, con i progressivi legittimi pensionamenti spesso senza sostituzione: non è un'emergenza che nasce in queste ultime settimane, non necessita di cilindri da cui estrarre medici e non può più essere affrontata con soluzioni tampone con prospettiva di giorni e settimane. Chiediamo che venga trovata in tempi stretti e rapidi una soluzione di prospettiva, pianificando per tempo anche futuri e prevedibili variazioni nella disponibilità del personale medico di base. Il diritto all’assistenza sanitaria non può più essere negato" è stata la richiesta della lista civica.