In Brianza al via gli screening per la salute della prostata e delle ossa

Parte in Brianza il progetto Cancro Primo Aiuto legato alla prevenzione e agli screening della popolazione nei Comuni del territorio della Provincia di Monza Brianza,in collaborazione con la provincia di Monza e Brianza.

L'obiettivo principale del progetto, che Cancro Primo Aiuto porta avanti grazie alle competenze del proprio ambulatorio polispecialistico sociale Medica Etica di Seregno, è promuovere la consapevolezza sulla prevenzione attraverso screening specifici. Dal 20 gennaio inizieranno le prime giornate di screening a Seregno, nella sala monsignor Gandini di via XXIV Maggio, seguite successivamente da Meda e Cesano Maderno. Gli ambiti sono quelli del tumore alla prostata (PSA) e dell’osteoporosi (densità ossea). Gli orari per effettuare gli screening saranno dalle 9 alle 12.30 e dalle14.30 alle 18.30.

Due serate dedicate alla prevenzione

Inoltre, sono previste due serate dedicate alla terapia del dolore anche in ambito non oncologico, con focus sul trattamento di mal di schiena e artrosi, curate da medici del team Medica Etica in forze presso l’Istituto Europeo di Oncologia IEO di Milano. Tutti gli incontri si svolgeranno nella sala Monsignor Gandini in via XXIV Maggio a Seregno, il 25 gennaio e l'8 febbraio, sempre alle 21.

Cancro Primo Aiuto

Cancro Primo Aiuto è una organizzazione no - profit (oggi Ente del Terzo Settore Organizzazione di volontariato Ets Odv) dedicata alla lotta contro il cancro e al supporto dei malati in tutto il percorso di cura. Fondata in Brianza nel 1995, Cancro Primo Aiuto si impegna a fornire informazioni, risorse e assistenza pratica per aiutare le persone bisognose di cure e i loro familiari. Nel corso degli anni, l’attività ha superato i confini dell’oncologia e oggi risponde a svariate richieste in ambito sanitario e sociale. Cancro Primo Aiuto opera in collaborazione con istituzioni, ospedali, centri di cura, medici, ricercatori e altre organizzazioni sociali per migliorare le opzioni di trattamento, sostenere la ricerca scientifica e aiutare chi si trova in condizioni di fragilità.

Medica Etica

Medica Etica è un poliambulatorio sociale voluto dall’associazione Cancro Primo Aiuto onlus per ampliare i suoi servizi a favore dei malati oncologici e non solo. La struttura è operativa a Seregno, in via Lambro, e conta sulla collaborazione di numerosi medici specialisti.