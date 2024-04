"Cerco l'uomo che involontariamente mi ha pagato la benzina": l'appello allo sconosciuto gentiluomo

Involontariamente si è trovata il pieno di benzina già pagato. E adesso cerca quel gentiluomo che, magari involontariamente, si è trovato a pagare il pieno anche alla donna che l’aveva fatto prima di lui. E lei adesso è alla ricerca di questo sconosciuto, per restituirgli i soldi.

Succede a Biassono e l’appello arriva sui social, sulla pagina Facebook “Sei di Biassono se…”. Di quel gentiluomo si sa che ha tra i 40 e i 50 anni e che nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 aprile, intorno alle 18, si è fermato a far benzina alla Tamoil di Biassono, quella all’altezza del Muretto dei campioni.

“Alcuni erogatori erano fuori uso e non si è capito se l'erogazione data era la mia o la sua – scrive la donna che lo sta cercando -. Pensando di aver sbagliato è stato molto gentile e mi ha lasciato fare benzina. In realtà l'erogazione era la sua e vorrei ridargli i soldi. È stato molto gentile ed educato nei modi (qualcun altro avrebbe insistito a volere la ragione soprattutto davanti ad una figura femminile) e mi sembra doveroso ridargli i soldi del pieno che mi ha fatto”. La donna spera di poterlo rintracciare. “Non aggiungo particolari per essere sicura di trovare la persona che cerco. Chi legge e riconosce questa situazione sicuramente si farà sentire”, conclude.