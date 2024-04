Giardino Botanico Fondazione André Heller, l'idea perfetta per una gita

Sei in cerca di un'idea per una gita in giornata da Monza? Sul lago di Garda, il Giardino Botanico Fondazione André Heller è l'idea perfetta!

Sito a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, la sua storia comincia agli inizi del Novecento. Il dottor Arturo Hruska, dentista dell'ultimo Zar e di personaggi illustri quali Sigmun Freud e Papa Giovanni XXIII, si innamorò di quest'angolo di lago, e scelse di trasferire qui il suo studio cominciando a creare uno tra i giardini più ricchi di biodiversità d'Italia. Nel 1988, l'artista André Heller capitò qui, in quello che era un posto splendido ma un po' trascurato, e decise di raccogliere l'eredità del Professore. Oggi, il giardino è una fondazione. Ospita oltre 3000 specie di piante, decine d'opere d'arte, e racconta il ricordo di chi da qui è passato: Lou Reed, David Bowie, Brian Eno, Peter Gabriel. A custodirlo sono i nuovi proprietari, Jovanka e Hans Porsche, che lo proteggono con cura e con amore in collaborazione con André Heller.

Passeggiare al suo interno (attenzione: i sentieri sono stati lasciati allo stato naturale, motivo per cui non sono accessibili con passeggini e sedie a rotelle) significa fare un vero e proprio viaggio nell'arte e nella natura, scoprendo creazioni di Auguste Rodin e Keith Haring, Roy Lichtenstein e Peter Pongratz.

Il biglietto d'ingresso costa 12 euro, 6 euro per i bambini da 6 a 11 anni.