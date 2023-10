Iagolanda, la festa di Halloween nel primo parco a tema per cani in Italia

A Iagolandia torna Halloween.

Il primo e unico parco a tema per cani in Italia ospita sabato 28 e domenica 29 ottobre "Halloween a Iagolandia - premietto o scherzetto?". Due giorni riservati ai cani e alle loro famiglie, a cui accedere su prenotazione.

L'intero parco giochi (di 3mila metri quadri) sarà allestito a tema. I cani potranno divertirsi liberamente nelle aree e i più coraggiosi potranno persino partecipare a una caccia al tesoro con le streghe. A fotografarli ci sarà la pet photographer Francesca Cretella.

“L’anno scorso è stato un successo, hanno partecipato 80 cani e ogni anno miglioriamo l’esperienza che possono vivere. I nostri eventi sono sempre su prenotazione perché ci teniamo a far vivere a cani e proprietari un’esperienza di divertimento e relax senza preoccupazioni", hanno spiegato le fondatrici di Iagolandia, Martina Comollo, responsabile organizzativa, e Grazia Maldini, educatrice cinofila.

Le formule disponibili nei due giorni dell'evento sono tre: Halloween Tour da Paura per chi vuole semplicemente venire a fare un giro, curiosare e farsi scattare una foto a tema. Halloween Party consente invece l’ingresso al parco giochi per un’ora, tempo in cui i cani e i loro proprietari potranno divertirsi liberamente anche all’interno delle aree tematiche. Con Halloween con le Streghe si potrà restare nel Parco Giochi per un’ora e mezza, accedere alla aree per giocare e si potrà prendere parte a una speciale caccia al tesoro “magica”, mettendosi alla prova all’interno della Casa delle Streghe, la novità di quest’anno. Qui, delle streghe un po’ cattivelle sono chiamate a preparare un intruglio magico, ma per far sì che la pozione sia completa hanno bisogno di un piccolo aiuto…

Per l’ingresso è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti scegliendo tra gli orari disponibili: sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00. È possibile prenotare uno slot entro e non oltre il 22 ottobre.