Luganega e taleggio, ecco l'hot dog made in Brianza

Luganega, taleggio e cavolo rosso. Un connubio di tradizione, sapori e colori che si uniscono, morso dopo morso, avvolti in un abbraccio soffice di pasta lievitata. Un hot dog nella forma ma dai sapori e dagli ingredienti made in Brianza. A dar forma a questa golosità culinaria sono stati Lorenzo e Dunia, 32 anni entrambi, che a Monza gestiscono la cucina gourmet d'asporto Erre Rosticceria.

Un cuoco e una pasticcera, un amore nato in cucina e un progetto di vita e imprenditoriale che ha toccato anche il capoluogo brianzolo. Una nuova creazione, dopo la Monzina, l'arancina di Monza, che coniuga suggestioni culinarie diverse con la tradizione brianzola. Con i suoi sapori e i suoi profumi.

"Lo abbiamo inventato l'altro giorno ed è una creazione che abbiamo messo a punto con la collaborazione dell'Associazione Produttori Luganega di Monza. E' un hotdog con all'interno la luganega" spiega Lorenzo. La "salsiccia" della tradizione monzese nella rosticceria gourmet viene lavorata fino a fare assumere alla carne la forma di un wurstel e poi cotta nel forno a vapore. "Cuocendosi si stabilizza e diventa dura, viene tolta dalla pellicola e viene piastrata in padella e messa nel pane hot dog che facciamo noi. E' un impasto pan brioche morbidissimo, profumatissimo" racconta Lorenzo "e lo facciamo noi". "Poi il panino viene finito con una punta di taleggio e sembra maionese ma è formaggio e rivisitando la tradizione della ricetta, al posto dei crauti il cavolo rosso in agrodolce per fare una scelta diversa".

La tradizione brianzola in un panino, da assaporare morso dopo morso dove si sposano sapori genuini e ingredienti e materie prime di qualità secondo la filosofia che contraddistingue la rosticceria monzese. "La carne è dei produttori dell'Associazione Luganega che rappresenta un marchio di qualità e una certificazione, il cavolo cappuccio è dell'azienda Cascina Gallina di Busnago che coltiva prodotti bio. Utilizziamo prodotti a chilometro zero, della filiera locale".

Un amore e la passione per la cucina

"Io sono un cuoco, mia moglie è una pasticcera. Abbiamo lavorato 10 anni a Milano in ristoranti e hotel stellati, ci siamo conosciuti dentro le cucine. Poi poco prima dell'inizio del lockdown ci siamo trasferiti a Monza e nei mesi della pandemia è nata l'idea di metterci in proprio". E la coppia ha deciso di far partire questa nuova sfida imprenditoriale proprio da Monza.

"Non volevamo il solito ristorante o un bistrot così abbiamo pensato a una rosticceria gourmet che proponesse pietanze particolari e uniche, di alta ristorazione". Un punto di forza che ha fatto sì che materie prime rigorosamente brianzole e lombarde attraverso suggestioni culinarie diverse si trasformassero in qualcosa di originale attraverso la creatività degli chef.