Marco, il medico brianzolo che ha curato Fedez

Appena dimesso, Fedez ha voluto ringraziare l'equipe medica che lo ha curato. O, meglio, che gli ha salvato la vita. Ha voluto esprimere la sua gratitudine ai medici, ma anche ai donatori di sangue, perché senza trasfusioni non ce l'avrebbe fatta.

Il rapper, sentitosi male improvvisamente mentre la moglie si trovava a Parigi, è stato ricoverato per diversi giorni a causa di un'emorragia interna provocata da due ulcere anastomotiche, risolte con un intervento chirurgico d'urgenza e diverse trasfusioni.

Tra i medici citati da Fedez vi è il dottor Marco Antonio Zappa, direttore dell'Uoc di Chirurgia Generale del Fatebenefratelli-Sacco, con uno studio anche a Limbiate (presso il quartiere Villaggio Giovi). Fedez lo ha pubblicamente ringraziato, concentrandosi poi sull'importanza di donare il sangue (nella giornata di domenica 8 ottobre, centinaia di giovani tra le 7.30 e le 11.30 si sono messi in coda presso la sede Avis di Largo Volontari del Sangue, a Milano, per sottoporsi alla visita e al prelievo necessari per poter donare).

Lo scorso 30 settembre, il dottor Zappa ha ricevuto la benemerenza civica Ape d'oro per la sua brillnte carriera ma anche per la sua professionalità, che l'ha portato ad essere un riferimento del settore e una personalità riconosciuta a livello internazionale per i suoi studi e le sue ricerche.