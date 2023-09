I migliori bar d'Italia vicino a Monza

Da poco disponibile in libreria, la Guida Bar d'Italia 2024 del Gambero Rosso contiene un elenco dei 1100 migliori bar della penisola, valutati in Chicchi e Tazzine (che giudicano la qualità del caffè e la proposta nel suo complesso). Vediamo dunque quali sono i migliori bar vicino a Monza.

Colzani, Cassago Brianza (Lc)

Tre tazzine e tre chicchi: questa la valutazione del bar Colzani di Cassago Brianza. I suoi capisaldi? Eleganza, qualità, cura del dettaglio: tre pilastri che caratterizzano il bar pasticceria, ma anche l'hotel e la spa. I chicchi vengono selezionati e tostati internamente, il cappuccino è straordinario, ed è possibile fare brunch giornalieri in varie formule con waffle e pancake, pane e confettura, uova, toast, focacce e tramezzini. Il tutto, servito in cassettini di legno e boule di vetro. Ultima menzione da parte del Gambero Rosso è il cioccolato, lavorato ad arte ed egregiamente declinato in praline, barrette e creme.