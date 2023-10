Il ristorante italiano con la "migliore degustazione di formaggi" è in Brianza

Il Ristorante Pomiroeu di Seregno, insieme all'Hosteria Grappolo d'Oro di Roma e al Ristorante La Bul, hanno ricevuto il prestigioso premio "Miglior Degustazione di Formaggi", assegnato nell'ambito della Guida Ristoranti d'Italia 2024 del Gambero Rosso e promosso dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago.

Giancarlo Morelli, il celebre chef del Ristorante Pomireau, è stato riconosciuto per il suo impegno straordinario nell'esaltare il valore e l'importanza dei prodotti di origine.

Questo riconoscimento, supportato dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago e incluso nella Guida Ristoranti d'Italia 2024 del Gambero Rosso, rappresenta la terza edizione di un premio che sottolinea il profondo connubio tra il formaggio Asiago e l'arte culinaria, elogiando il ruolo cruciale degli chef nell'esplorare e sottolineare il valore di alimenti di indiscutibile provenienza, che rappresentano autentiche espressioni di un territorio e di eccellenza qualitativa come l'Asiago DOP.

A Seregno, il Ristorante Pomiroeu ha saputo collocare il formaggio al centro dell'attenzione, offrendo un'esperienza culinaria che svela le molteplici sfaccettature di questo straordinario ingrediente.

Nel suo ringraziare il Consorzio Tutela Formaggio Asiago per il prestigioso riconoscimento, Morelli sottolinea che si tratta della giusta ricompensa per un lungo percorso personale e professionale. Il formaggio ha sempre occupato un posto di rilievo nella sua vita e lui lo considera come un degno epilogo di ogni pasto, sia esso pranzo o cena. Questo importante protagonista merita un posto di rilievo, motivo per cui nel suo ristorante si trova un imponente carrello dei formaggi con 45 varietà diverse: un vero tripudio di sapori e qualità che celebra la grandiosa tradizione casearia, dove l'Asiago DOP occupa un posto insostituibile.