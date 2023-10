Una cena a 5 stelle: quanto costa mangiare nel ristorante dell'hotel di lusso vicino a Monza

La vista unica e romantica del lago e una cena a quattro mani con un menù che saprà incantare tutti i palati in un ristorante a cinque stelle. Giovedì 26 ottobre a Como, non lontano da Monza, è in programma una serata tutta da assaporare che vedrà protagonisti i due chef dei rispettivi Sottovoce Lago di Como e Sottovoce Verona, Stefano Mattara e Fabio Aceti, i ristoranti rooftop del brand VISTA, la catena di boutique hotel cinque stelle lusso del Gruppo LarioHotels.

La cena sarà al Ristorante Sottovoce, all’ultimo piano del primo boutique hotel 5 stelle lusso immerso nel centro storico della città e allo stesso tempo con affaccio spettacolare sul lago. Figli della scuola di Gualtiero Marchesi, gli chef Stefano Mattara (VISTA Lago di Como) e Fabio Aceti (VISTA Verona) propongono quotidianamente una cucina semplice, gustosa e sostenibile, attenta alla ricerca di materie prime locali di alta qualità. Il menù creato per l’occasione sarà il perfetto mix tra le loro due filosofie: una cucina innovativa e moderna con un amore spassionato per il pesce di lago, quella dello chef Stefano Mattara, e una cucina più tradizionale in cui erbe aromatiche e verdure sono protagoniste, quella dello chef Fabio Aceti. La cena ha un costo di 160 euro a persona, l’abbinamento di vini invece ha un prezzo di 100 euro.

Il menù della serata

BENVENUTO DELLO CHEF

IDEA DI UN INSALATA AUTUNNALE

Radicchio tardivo, noce “Lara”, porto, verjus di mele verdi e grana di pecora

Chef Fabio Aceti

CARPA....CCIO

Carpa, zucca centenaria, latte di cocco, peperoncino, estratto di dragoncello

Chef Stefano Mattara

RED CARPET

Risotto Riserva San Massimo, acqua di peperone rosso, la sua teriyaki, caprino di mandorla, olive nere e olio al dragoncello

Chef Fabio Aceti

ZUPPA DI LAGO

Ditalini, bouillabaisse di lago, birra artigianale, salvia fritta, peperoncino

Chef Stefano Mattara

INSOLITA LESSINIA

Pithivier di coniglio, jus al tartufo nero, broccoletto di Custoza fondente

Chef Fabio Aceti

BOSCO

Castagne, caffè, liquirizia e bacon

Chef Stefano Mattara

“La cena a quattro mani di giovedì 26 ottobre al Ristorante Sottovoce Lago di Como alle ore 20 sarà un’esperienza unica multisensoriale, dove bellezza e gusto si sposano armoniosamente: un trionfo di sapori e di profumi uniti all’eleganza degli arredi e alla sofisticata mise en place” fanno sapere dal locale. I posti disponibili per la cena sono limitati. Per informazioni e prenotazioni chiamare +39 031 5375241 o scrivere a info@vistalagodicomo.com