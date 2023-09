Il Ristorante L'Antico Sapore di Rivolta d'Adda è stato inserito da Tripadvisor nel 10% dei ristoranti migliori del mondo. E, per questo motivo, ha ricevuto il Premio Travellers' Choice 2023.

Inaugurato nel 2007, e immerso in un parco secolare, è perfetto per chi vuole festeggiare le sue nozze (grazie anche al laghetto e alla terrazza panoramica). Ma è anche il luogo giusto per chi vuole gustare una cucina raffinata, fatta di lavorazioni che vengono dal passato, di tradizioni riviste, di materie prime eccellenti e di secondi frutto dell'esperienza dei titolari nell'allevamento e nella produzione. Qui vengono preparate e servite sulla pietra ollare ottime carni piemontesi, dalla tagliata di filetto di bue alla fiorentina di scottona piemontese, dal brasato di bue alla guancia di vitello piemontese cotta a bassa temperatura. Senza dimenticare i dolci, frutto di una ricerca costante: la frolla al caramello con crema pasticciera tiepida, mandorle e nocciole tostate, lo strudel caldo alle mele caramellate, le sfera con crema alla vaniglia e cuore di lampone. Un'attenzione particolare è riservata anche ai celiaci, ai vegetariani, e a chi non può assumere lattosio.

Non è la prima volta, che L'Antico Sapore riceve il Travellers' Choice. Non solo: il ristorante ha ricevuto anche il Wedding Awards 2023.