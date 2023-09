Mongolfiere luminose, sentiero di ghiaccio e giostre: l'incanto del Natale vicino a Monza

Il magico mondo di Natale arriva a Milano. Maxi addobbi, mongolfiere luminose, attrazioni e un lungo sentiero ghiacciato, in uno spazio di 20mila metri quadrati, a pochi chilometri da Monza, presso l’Allianz MiCo arriva A Christmas Magic: un’esperienza immersiva unica, aperta al pubblico dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Un luogo incantato – fortemente voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma – immerso in un’atmosfera magica e suggestiva.

Tra maxi addobbi e luci scintillanti, un imponente albero di Natale, e ancora mongolfiere luminose, foreste popolate di magiche creature colorate e sfavillanti pacchi dono, strade lastricate di proiezioni in movimento con percorsi in continua evoluzione, il tempo sembrerà fermarsi, donando quella meravigliosa sensazione di aspettativa e meraviglia che solo questa straordinaria stagione sa sprigionare.

“La promessa è quella di regalare un’esperienza multisensoriale, dalle sonorità all’illuminazione, dai sapori suggestivi delle leccornie tradizionali al contatto con i particolari materiali utilizzati per le attrazioni, così da esaltare una sensorialità a 360° e rendere il visitatore protagonista del suo percorso passo dopo passo, in una totale immersione pensata per sbalordire, emozionare e intrattenere” annunciano gli organizzatori.

Giostre, food court a tema e attrazioni per tutte le età a due passi da CityLif e un sentiero ghiacciato che attraversa tutto lo spazio interiore, su cui pattinare avvolti dal calore natalizio lasciandosi strabiliare dalle meraviglie di questo magico mondo.