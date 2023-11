Ecco come ottenere sconti, promozioni e premi esclusivi frequentando il Centro Commerciale 

Lo shopping è un'esperienza piacevole e gratificante, ma può essere ancora più divertente se si ha la possibilità di guadagnare mentre lo si fa. Esistono diversi modi per farlo, ad esempio partecipando a concorsi e lotterie, oppure utilizzando carte fedeltà che offrono sconti e promozioni.

Un'ottima soluzione per guadagnare durante lo shopping è quella di aderire a un programma fedeltà. Questi programmi offrono, infatti, una serie di vantaggi ai propri membri, come sconti, promozioni, accesso in anteprima ad eventi e premi esclusivi. Un esempio su tutti è Carosello Club, il nuovo programma fedeltà del Centro Commerciale Carosello che permette di accedere a numerosi vantaggi semplicemente frequentando la Galleria.

Come funziona Carosello Club

Per aderire al nuovo Carosello Club è sufficiente registrarsi sul sito web dedicato o presso l’InfoPoint del Centro. La registrazione è completamente gratuita e permette di attivare la propria carta digitale, disponibile su smartphone per averla sempre a portata di mano.



Una volta attivata la carta, i clienti possono iniziare a beneficiare dei vantaggi riservati ai membri del Club, tra cui:

Promozioni esclusive: i membri del Club possono usufruire di promozioni riservate esclusivamente agli iscritti, sia dalle attività commerciali di Carosello che da partner del bacino d'utenza convenzionati.

Accesso in anteprima: i membri possono avere accesso in anteprima ad eventi speciali ed appuntamenti di entertainment.

speciali ed appuntamenti di . Servizi dedicati

dedicati Premi di valore: i membri possono partecipare a concorsi e lotterie per aggiudicarsi premi di valore.

Inoltre, per festeggiare il lancio del nuovo programma fedeltà del Centro Commerciale Carosello, per i nuovi iscritti sarà possibile vincere fino a 3000€ in Gift Card da spendere nella Galleria.

Carosello Club: il “place to be” virtuale

Carosello Club è un programma fedeltà innovativo che offre ai clienti del Centro Commerciale Carosello un'esperienza unica e coinvolgente. Grazie a Carosello Club, lo shopping, ma anche la semplice frequentazione della Galleria, diventano occasioni uniche per trarre sempre più vantaggi.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web del Centro.