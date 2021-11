Serie B. Il Monza non va oltre il pari contro l'Ascoli

Finisce 1-1 il match tra Ascoli e Monza: partita ad alti ritmi, che alla fine non premia la squadra ospite che trova un punto non molto utile in chiave playoff.

Entrambe le compagini partono forte e al 7′ Donati stende in area Sabiri. Dal dischetto si presenta lo stesso trequartista che batte Di Gregorio trovando il suo primo goal in campionato.

Al 33′ Monza pareggia da un calcio piazzato: batte Colpani, tocco di schiena casuale di Marrone, la palla arriva a Valoti che insacca facilmente.

ASCOLI: Leali N., Avlonitis A., Botteghin E., Buchel M., Caligara F. (dal 33′ st Collocolo M.), Dionisi F., D’Orazio T., Iliev A. (dal 22′ st Bidaoui S.), Sabiri A., Salvi A., Saric D. (dal 34′ st Eramo M.).

A disposizione: Guarna E., Baschirotto F., Bidaoui S., Castorani M., Collocolo M., De Paoli A., Eramo M., Felicioli G., Franzolini A., Petrelli E., Quaranta D., Tavcar A. Allenatore: Sottil A..

MONZA: Di Gregorio M., Barberis A., Caldirola L., Colpani A. (dal 34′ st Mazzitelli L.), D’Alessandro M., Dany Mota (dal 41′ st Gytkjaer C.), Donati G., Marrone L., Pereira P., Valoti M. (dal 22′ st Machin J.), Vignato S. (dal 23′ st Ciurria P.).

A disposizione: Rubbi S., Sommariva D., Antov V., Bettella D., Brescianini M., Ciurria P., Finotto M., Gytkjaer C., Machin J., Mazzitelli L., Paletta G., Siatounis A.. Allenatore: Stroppa G..