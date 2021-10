Serie B. I convocati da Mister Stroppa per la gara Monza-Cittadella

Squadra in casa

Squadra in casa Monza

Al termine dell'allenamento di rifinitura svolto in mattinata a Monzello, Mister Stroppa ha convocato 23 giocatori per Monza-Cittadella, gara della nona giornata di Serie BKT 2021-22 in programma sabato 23 ottobre alle 14 all'U-Power Stadium, con diretta tv su Sky Sport, Dazn e Helbiz Media.

Di seguito la lista completa:

Donati, Mazzitelli, Caldirola, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Sommariva, Pedro Pereira, Di Gregorio, Bettella, Siatounis, Rubbi, Antov, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Brescianini, D'Alessandro, Vignato, Ciurria, Pirola.

Oltre a Marrone, squalificato per una giornata, sono indisponibili Lamanna, Favilli, Barillà, Mota Carvalho e Scozzarella.

Dopo una modifica votata nell'ultima assemblea di Lega Mattia Finotto è stato reintegrato nella lista, entrando al posto di Barillà infortunato.

Finotto probabilmente domani giocherà con la Primavera visto il non completo recupero della miglior condizione.

Questa sostituzione nella lista A si può fare per una sola volta nell’arco della stagione, con un giocatore che abbia subito un infortunio che comporti un documentato periodo di inabilità non inferiore a 60 giorni consecutivi.

Il sostituito rientrerà automaticamente in Lista in luogo del sostituto al termine del periodo documentato di inabilità. Il periodo di inabilità può essere prorogato una o più volte a seconda delle condizioni fisiche del calciatore sostituito.