Serie B. Le parole di mister Stroppa alla vigilia di Monza-Cittadella: "Sono soddisfatto della squadra"

Le parole di mister Stroppa alla vigilia di Monza-Cittadella, un match molto importante per i padroni di casa che devono recuperare punti per avvicinarsi alla vetta della classifica:

“Affrontiamo una delle squadre che negli ultimi anni è sempre in avanti, nonostante abbia cambiato allenatore. È una squadra ostica che lavora bene in verticale.

In questo momento stiamo cercando di recuperare Finotto, probabilmente giocherà con la primavera domani. È un percorso concordato dalla Società insieme allo staff medico, lui si allena con noi già da un paio di settimane in maniera mirata. Non so se sarà pronto, ma potrebbe essere integrato a breve in qualche convocazione.

Rispetto a domenica recuperiamo D’Alessandro. Mota invece dopo la partita è venuto a dirci che non stava bene, abbiamo verificato le sue condizioni e quello che posso dire è che, per l’ennesima volta, lo aspetteremo.

Sono soddisfatto della squadra e di questo modo di giocare diverso. Abbiamo diverse scelte, le possiamo fare anche bene, le dobbiamo fare sicuramente meglio. La palla deve tornare subito, non come è successo domenica. Dobbiamo essere più bravi ad attaccare la porta, bisogna essere incisivi e voler far male alla squadra avversaria”.