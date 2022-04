Scelto l'arbitro per il match tra Seregno e Piacenza

Sarà Matteo Gualtieri, tesserato per la sezione di Asti, a dirigere il match tra Seregno e Piacenza, in programma domenica 24 aprile 2022, alle 14,30, allo stadio Ferruccio di Seregno, e valido per la trentottesima giornata del girone A del campionato di serie C.

A coadiuvarlo saranno gli assistenti Luca Dicosta di Biella e Marco Lencioni di Lucca, mentre il quarto ufficiale sarà Stefano Arnaut di Padova.