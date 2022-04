L'Ardor Lazzate cade in casa della Vergiatese

Nella trentesima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, l’Ardor Lazzate perde 0 a 3 contro una buonissima Vergiatese.

Dopo un primo tempo finito a reti inviolate, ci pensa Pandiani a rompere gli equilibri del match al 52’ e a portare i suoi compagni in vantaggio.

La squadra di mister Crucitti continua a macinare gioco così che al 71’ e al minuto 80 fa 0 a 3 con Mattea e Becerri.

I brianzoli non riescono a reagire e il risultato non cambia più. La partita non ha risvolti importanti per quanto riguarda gli obiettivi di entrambe le compagini dato che la salvezza matematica è già arrivata da tempo.