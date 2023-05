Monza, Caprari nel finale regala l'1 a 1 contro il Torino

Nella 34esima giornata del campionato di Serie A, il Monza affronta in trasferta il Torino, in un match sulla carta molto equilibrato, data la posizione in classifica di entrambe le compagini.

Il primo tempo vede le due squadre studiarsi, aspettando il corridoio giusto per imbucare le rispettive punte, senza riuscire a farsi male.

Le vere chance capitano sui piedi Miranchuk e Ciurria, che vengono stoppati bene rispettivamente da Di Gregorio e Savic.

Nel finale di primo tempo Miranchuk segna ma il VAR annulla per un tocco di mano di Sanabria.

Il vantaggio arriva al 46' con Sanabria che si fa trovare libero al centro dell'area, riceve da Vlasic trafigge il portiere brianzolo.

Il pareggio dei biancorossi arriva al minuto 86' quando con un colpo di tacco Pessina salta Buongiorno e scarica in diagonale per Petagna, che a sua volta serve Caprari, bravo a battere Savic.