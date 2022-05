I convocati scelti da mister Stroppa per la partita Monza-Pisa

Al termine della rifinitura svolta in mattinata a Monzello, Mister Stroppa ha convocato 25 giocatori per Monza-Pisa, finale d'andata dei playoff in programma giovedì 26 maggio alle 20.30 all'U-Power Stadium, con diretta tv su Helbiz Media, Sky Sport e Dazn.

Di seguito la lista completa:

1 Lamanna, 2 Donati, 4 Mazzitelli, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 11 Mancuso, 12 Sommariva, 16 Di Gregorio, 18 Bettella, 22 Rubbi, 26 Antov, 28 Colpani, 29 Paletta, 30 Carlos Augusto, 31 Sampirisi, 33 Brescianini, 34 Marrone, 47 Mota Carvalho, 77 D'Alessandro, 79 Molina, 80 Vignato, 84 Ciurria, 98 Pirola.

Indisponibili Valoti, Ramirez, Favilli, Siatounis e Pedro Pereira.