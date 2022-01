Davide Micillo è il nuovo preparatore dei portieri del Seregno

Il Seregno comunica di aver affidato l’incarico di preparatore dei portieri al signor Davide Micillo.

Vercellese, classe 1971, Micillo vanta una lunghissima esperienza agonistica, in cui ha vestito le casacche di Juventus, Ancona, Ravenna, Genoa, Cesena, Atalanta, Reggina, Parma, Cosenza, Brescia, Ascoli, Catanzaro, Novara e Borgomanero, condita da un totale di 46 presenze in serie A e dalle vittorie di due Coppe Italia (con la Juventus nel 1989-’90 e con il Parma nel 1998-’99), una Supercoppa italiana (con il Parma nel 1999) e due Coppe Uefa (con la Juventus nel 1989-’90 e con il Parma nel 1998-’99).

Inoltre, con la nazionale italiana ha partecipato al campionato del mondo Under 17 in Canada nel 1987. Appese le scarpe al fatidico chiodo, ha invece lavorato come preparatore dei portieri per il Vigevano e per i settori giovanili di Pro Vercelli e Juventus. Micillo subentra nel ruolo al signor Sabino Oliva, dimissionario, che la società ringrazia, per l’impegno profuso nel periodo della sua collaborazione.