La Folgore Caratese soffre sino alla fine con la Leon ma porta a casa il bottino pieno

La Folgore Caratese soffre sino alla fine e solo dopo 88 minuti riesce avere ragione sulla Leon, che con la sconfitta odierna si ritrova all’ultimo posto, in accoppiata con il Villa Valle, sorprendente vincitore in casa dell’Arconatese.

Una gara di grande sofferenza per i ragazzi di Longo!

La prima frazione di gioco è caratterizza dallo schema più logico, con i padroni di casa che spingono e il Leon che si difende, ordinatamente ed efficacemente.

La Folgore colpisce un palo e Pulze si fa sempre trovare pronto, fatto sta che la supremazia territoriale non si trasforma in finalizzazione.

Lungo e deciso il possesso palla dei brianzoli, ma per i tre punti serve ben altro.

Stesso identico copione nella seconda frazione di gioco, con una squadra che spinge e l’altra che, ordinatamente, si difende.

Il ritmo si abbassa, complice un po' di giustificata stanchezza e, per i padroni di casa, capibile frustrazione.

Assedio finale inframezzato da un’azione da gol per gli ospiti: cross insidioso dalla sinistra di Concina, Bonseri prova a colpire di testa, ma viene anticipato da Merelli.

Al 44' minuto arriva l’unica rete del match per merito di Ciko, su azione nata da una rimessa laterale.

Finale di gara bollente, con l’allenatore Longo che viene espulso per proteste.

Non resta più tempo per porre rimedio al goal appena trovato e la Folgore mette in cascina tre punti pesantissimi che le consentono di occupare in solitaria la terza posizione in classifica.

E ora per la Leon si fa davvero dura!

Prossimo match abbordabile, sulla carta, quello che aspetto la Folgore in casa del Villa Valle.

TABELLINO

FOLGORE CARATESE - LEON 1-0

Marcatori: 44' Ciko (F)

Folgore Caratese: Merelli, Grbic, Gigli, Romano (13’st Troiano), Ciko, Cocuzza (43’st Gomez), Di Stefano (38’st Kone), Lo Faso, Derosa, Kaziewicz (25’st Fognini), Kuoda (32’ st Repetto).

A disp.: Nocco, Gomez, Caiazza, Esposito, Felici.

All.: Longo

Leon: Pulze, Villa, Concina, Caferri (45’st Schiavo), Rondelli, Venza, Spina (25’st Oggionni), Achenza, Bonseri, Moreo (45’st A. Ferrè), Leotta (28'st Aldè).

A disp.: Fontana, Giugno, Paparella.

All.: Motta

Arbitro: Gianmarco Vailati della sezione di Crema

Assistenti: A. Manzini e L. Riganò

Espulso: Emilio Longo (F)

Ammoniti: Romano, Lo Faso, Di Stefano, Gigli (F), Venza,