Ufficiale, il Seregno e Martino Borghese si separano

Il Seregno comunica di aver trovato l’accordo per la rescissione del contratto che lo legava a Martino Borghese, accogliendo una richiesta avanzata per motivi personali dal suo capitano.

Borghese sveste così la maglia azzurra dopo due stagioni e mezza, condite dalla conquista della promozione in serie C nella tarda primavera scorsa e da un totale di settantaquattro presenze (diciannove nel campionato in corso) e cinque reti (tre nel campionato in corso).

La società ringrazia Martino per la professionalità e l’impegno che ha sempre dimostrato, sia in campo che all’interno dello spogliatoio, a testimonianza di un attaccamento alla causa che definire apprezzabile e profondo è riduttivo, e gli formula il più sincero in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale.