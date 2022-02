Il Seregno esce sconfitto nel recupero contro la Pro Vercelli

Ancora un pomeriggio negativo in questa stagione per il Seregno, che nel recupero della ventiduesima giornata è uscito a mani vuote dal confronto con la Pro Vercelli, pagando a caro prezzo i propri errori sul rettangolo di gioco, dovuti in parte all’inesperienza di alcuni protagonisti della gara, che hanno spianato la strada alla formazione piemontese, sicuramente dotata di un ottimo potenziale tecnico. Senza l’infortunato Zé Gomes e lo squalificato Gaetano Vitale, gli azzurri sono scattati bene dai blocchi di partenza, come ormai consuetudine consolidata, rompendo il ghiaccio al 23’, quando Roberto Marino ha liberato Simone Dell’Agnello, che in diagonale ha battuto Matteo Rizzo, portiere classe 2004, il migliore dei suoi.

Approdati all’intervallo senza grossi problemi, i brianzoli hanno sfiorato il raddoppio al 19’ della ripresa, quando proprio Rizzo ha compiuto una parata importante, deviando sul fondo un diagonale ben calibrato di Alessio Bartolotta. Sugli sviluppi del corner successivo, però, i locali si sono fatti infilare ingenuamente, con Mattia Rolando che ha servito Giuseppe Panico, che di destro ha pareggiato. Al 28’ Leonardo Gatto ha sfondato dall’out mancino, chiudendo la sua iniziativa con una botta che non ha lasciato scampo ad Andrea Tozzo.

Il Seregno qui ha accusato il colpo, ma al 33’ ha comunque costruito l’opportunità per ristabilire la parità con Sabino Signorile, che dopo uno slalom pregevole si è visto sbarrare la strada da Matteo Rizzo. Nel finale, Roberto Marino ha rimediato per un eccesso di generosità il secondo cartellino giallo della sua prestazione ed è stato espulso, circostanza che lo costringerà a saltare la trasferta di domenica 27 febbraio 2022, alle 17.30, sul campo della Virtus Verona, a questo punto decisiva più che mai per dare una svolta ad un’annata che si è fatta molto complicata.

Seregno-Pro Vercelli 1-2

Marcatori: 23’ p.t. Dell’Agnello (S); 20’ s.t. Panico (P), 28’ Gatto (P).

Seregno (3-5-2): Tozzo; Galeotafiore, Uyi, Rossi; Balzano R. Marino, Jimenez (6’ s.t. Invernizzi), Iurato (11’ s.t. Bartolotta), Gemignani; Cocco (11’ s.t. Alba), Dell’Agnello (23’ s.t. Signorile). A disp.: Lupu, Mandorlini, Cortesi, Aga, Solcia, Raggio Garibaldi, Pani e Cerbara. All.: Mariani.

Pro Vercelli (3-4-3): M. Rizzo; Minelli, Masi, Auriletto; Iezzi (3’ s.t. Bruzzaniti), Belardinelli (34’ s.t. Jocic), Louati (3’ s.t. M. Vitale), Crialese (11’ s.t. Rolando); Della Morte (3’ s.t. Panico), Comi, Gatto. A disp.: Gelmi, Rendic, Emmanuello, Clemente, L. Rizzo e Secondo. All. Nardecchia.