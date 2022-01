La Folgore Caratese perde il recupero con la capolista Sangiuliano City

Il recupero della 18esima giornata del campionato di serie D ha visto la Folgore Caratese affrontare in trasferta il Sangiuliano City, capolista del girone.

I brianzoli escono sconfitti di misura, interrompendo una buona striscia di risultati utili consecutivi, uscendo comunque a testa alta dal confronto.

Qualche problema di formazione per i ragazzi di Longo e dopo mezz’ora di gioco le cose si complicano dopo l’espulsione di Alma.

Ma riannodiamo sinteticamente il filo della storia.

Il primo tempo si dimostra equilibrato e combattuto ma privo di grandi emozioni, se si esclude quanto accaduto al 9’, quando ai padroni di casa viene concesso un penalty, successivamente annullato per un fuorigioco avvisato dall’assistente.

L’episodio chiave arriva al minuto ’31, la già citata espulsione di Alma per eccessive proteste.

Ma le situazioni avverse non sono finite per i brianzoli, perché allo scadere della prima frazione di gioco arriva la rete che deciderà il match: angolo battuto da Lancini, spizzata di testa di Pascali e palla che arriva a Cogliati che insacca di sinistro.

Alla ripartenza Longo prova a ridisegnare la squadra e Fognini, appena entrato, si dimostra subito pericoloso con un tiro da fuori deviato in corner.

Al 24' sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Lancini, su punizione dal limite deviata da Merelli.

Uno sprazzo per la Folgore al 36esimo ma il tiro di Troiano finisce a lato.

Si chiude praticamente qui la contesa e i cinque minuti di recupero non serviranno alla Folgore per il raggiungimento dell’equilibrio; i gialloverdi consolidano così la loro posizione di capolista arrivando a 40 punti, ovvero un +5 rispetto alla seconda, il Desenzano Calvina, mentre la Folgore rimane al quarto posto a 32, in coabitazione con la Casatese.

IL TABELLINO

SANGIULIANO CITY NOVA - FOLGORE CARATESE 1-0 Reti: 42' Cogliati

Sangiuliano City: Bonadeo, Zanon, Bruzzone, Pascali, Lancini, Pedone, Guerrini (40' st Marotta), Cesaroni, Agello, Cogliati (32' st Qeros), Fall (19' st Ferrario).

All. Ciceri.

Folgore Caratese: Merelli, Alabiso, Troiano, Romano, Cocuzza (11' st Gomez), Alma, Di Stefano, Caiazza, Esposito (11' st Derosa), Lo Faso, Gai.

All. Longo.

Arbitro: Fantozzi di Civitavecchia.

Note: espulso Alma (Fc) al 30' per comportamento non regolamentare.

Ammoniti: Derosa (Fc), Troiano (Fc).