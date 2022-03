Monza, incontro virtuale con gli studenti per Favilli

Anche quest’anno si è tenuto il #giworkout, l’iniziativa di Gi-Group dove i campioni dello sport incontrano virtualmente gli studenti delle scuole superiori.

Il protagonista dell’incontro è stato l’attaccante del Monza Andrea Favilli.

Davanti a oltre 1000 giovani giunti al termine del percorso accademico, il n. 19 biancorosso, introdotto dal campione di volley Pasquale Gravina, ha risposto alle numerose domande degli studenti confermandosi un ragazzo ricco di spunti di condivisione.

Argomenti della chiacchierata sono stati la coltivazione del talento, la gestione dello stress, i rapporti interpersonali all’interno di un gruppo di lavoro e l’importanza del gioco di squadra.