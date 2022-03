Clamoroso a Seregno: esonerato il DG Gigi Di Santo e scelto Lanzaro come nuovo allenatore

Serie C

Serie C Girone A

Nel pomeriggio squadra e staff del Seregno sono convocati alle 14,30 al campo di allenamento di Molinello e le notizie giunte hanno del clamoroso: esonerato il direttore generale Gigi Di Santo, gli subentra come direttore sportivo Luca Pacitto, già in organico come team manager.

Mariani rimane in organico, ma per motivi personali e di opportunità non allenerà più la squadra, che è affidata a Maurizio Lanzaro.

Gli ultimi risultati hanno obbligato la società a prendere delle decisioni importanti per poter invertire il trend negativo che ha coinvolto i brianzoli.

Nelle prossime ore arriverà l'ufficialità.