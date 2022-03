Mariani, tecnico del Seregno, ha parlato al settore giovanile: "Domenica sono stati fondamentali"

Serie C

Serie C Girone A

Alberto Mariani, tecnico della prima squadra del Seregno, al termine della seduta di lavoro con i suoi ragazzi, è passato oggi al centro sportivo Seregnello di via Platone, per salutare ed esternare la sua riconoscenza agli atleti del settore giovanile, che per l’intera gara contro il Legnago Salus hanno supportato dalla tribuna i colleghi più grandi.

«Mi è sembrato giusto portare il ringraziamento di tutto il gruppo ed il mio, dopo il bel pomeriggio vissuto insieme ieri».

«Direi che sono stati fondamentali -commenta ancora Mariani-: avere un sostegno notevole da parte loro e di tutto il pubblico, soprattutto nei minuti finali della partita, che sono stati i più complicati, per noi ha costituito una bella spinta e per la società un segnale di un’unità di intenti notevole».