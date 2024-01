Serie C Femminile | Real Meda-Vittuone finisce 3 a 2

Serie C femminile

Serie C femminile Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Real Meda

“Domenica 14 gennaio 2024, allo stadio Mino Favini di Meda, si è disputata la tredicesima giornata di serie C femminile, che ha visto il Real Meda affrontare il Vittuone. La partita, la prima del 2024, si è conclusa con il risultato di 3-2 in favore delle padrone di casa, che hanno saputo sfruttare le occasioni create e resistere al ritorno delle avversarie.

Il primo tempo è stato dominato dalle Black Panthers, che hanno trovato il vantaggio al 14’ con Mariani, abile a ribadire in rete una respinta di Messori su un tiro di Arosio. Le medesi hanno raddoppiato al 40’ con Ragone, che ha sfruttato un assist di Vergani, e hanno siglato il tris al 41’ con Arosio, che ha superato in velocità la difesa del Vittuone e ha battuto Messori con un preciso diagonale. Il Vittuone ha avuto qualche occasione con Barbuiani, ma Ripamonti si è dimostrata attenta e sicura tra i pali.

Nel secondo tempo, il Vittuone ha cambiato marcia e ha provato a riaprire la partita. Al 2’ il tecnico ha effettuato un doppio cambio, inserendo Rubbino e Bacullo al posto di Magatti e Frau. Al 12’ è arrivato il gol della speranza con Bacullo, ex della gara, che ha approfittato di un errore calcio d’angolo e ha insaccato alle spalle di Ripamonti. Cambio per il Real Meda, il mister vuole inserire forze fresche e custodire il vantaggio, esce Ballabio ed entra Podda.

Al 16’ il Vittuone ha accorciato ulteriormente le distanze con il tap-in di Bertuetti, che ha finalizzato una bella azione corale. Secondo cambio per le padrone di casa, esce Ferrario ed entra Kouda. Il Real Meda ha cercato di reagire e ha sfiorato il poker con Ferrario, Antoniazzi e Mariani, ma i loro tiri sono stati imprecisi o parati da Messori. Ultimo cambio della gara, Ronchetti prende il posto di Antoniazzi. Il Vittuone ha tentato il forcing finale, ma non è riuscito a trovare il gol del pareggio. Il Real Meda ha così festeggiato una vittoria importante, che apre al meglio il 2024.”

(Comunicato Real Meda)

Questa la formazione in campo:

REAL MEDA: E. Ripamonti, L. Roma, S. Ballabio (↓ 13’ st), M. Longo, M. Vergani, G. Ragone, C. Molteni, C. Mariani, R. Arosio, B. Antoniazzi (↓ 38’ st), C. Ferrario (↓ 20’ st)

A disposizione: A. Barzaghi, G. Indomenico, M. Ronchetti (↑ 38’ st), G. Podda (↑ 13’ st), R. Sensini, A. Kouda (↑ 20’ st), S. Viscuso, S. Campisi, F. Moroni

All: Zaninello Gianni, Marelli Mattia