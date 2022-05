Valeri è l'arbitro di Monza-Brescia

Monza-Brescia, semifinale di ritorno dei playoff di Serie BKT 2021-22 in programma domenica 22 maggio alle 21 all'U-Power Stadium, sarà diretta da Paolo Valeri di Roma 2.

Assistenti Alessio Berti di Prato e Domenico Rocca di Catanzaro.

Quarto ufficiale Niccolò Baroni di Firenze.

VAR Marco Guida di Torre Annunziata; AVAR Dario Cecconi di Empoli.

Il sig. Valeri ha arbitrato i biancorossi due volte in questo campionato, in Monza-Parma del 2/03/22 e in Benevento-Monza del 13/01/22 e in passato, in tre partite di Serie C del 2007: Monza-Pro Patria del 21/01/07, Sassuolo-Monza del 22/04/07 e la finale playoff di ritorno Pisa-Monza del 17/06/07.