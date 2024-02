Video Gol Salernitana-Monza 0-2, highlights e sintesi

Dopo la bellissima vittoria in casa contro il Milan, il Monza affronta in trasferta la Salernitana di Liverani.



Nei primi 45 minuti non succede molto, le occasione sono concentrate tutte nei primi minuti.



Al 2' è l'ex della partita Djuric che si rende pericoloso, colpendo un palo su buon cross di Birindelli.



Passano pochi istanti e Gagliardini allunga un angolo di Mota verso Izzo, che colpisce a botta sicura, ma viene fermato da Ochoa.



Al 56' Birindelli crossa per Djuric, che fa sponda per Pessina ma viene anticipato da uno strepitoso intervento di Pellegrino.



Passano pochi secondi e sul corner di Mota, Djuric tocca per Gagliardini, che da due passi calcia ma Ochoa dice no.



La Salernitana ci prova e al 77' Dia verticalizza per Tchaouna, che calcia forte dall'interno dell'area, ma Di Gregorio fa un miracolo. La palla torna successivamente a Tchaouna, che ci riprova con il destro, ma il portiere è insuperabile.



Il vantaggio del Monza arriva al 78: uno-due tra Maldini e Gagliardini, con il primo che conclude a giro col destro, battendo Ochoa sul secondo palo.



Il raddoppio dei brianzoli è solo 5 minuti dopo: rinvio lungo di Di Gregorio, Djuric spizza per Pessina, che a tu per tu con Ochoa non sbaglia.





A breve gli highlights del match.