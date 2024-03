Video Gol Monza-Roma 1-4, highlights e sintesi

Dopo la vittoria di misura contro il Torino grazie a un super Dybala, la Roma affronta in trasferta il Monza, in un match importantissimo per la corsa Champions League.

I giallorossi partono forte e al 19’ vanno in vantaggio con Cristante, ma la rete viene annullata dopo un check del VAR per posizione di fuorigioco di Dybala.

I padroni di casa ci provano al 34’ con Birindelli, che sfugge a Paredes e calcia con un bel raso terra che, però, non entra.

La vera rete dello 0 a 1 arriva al 38’: sponda di Lukaku da terra, Pellegrini sposta la palla in mezzo a 3 e di piattone la infila nell’angolino alla sinistra di Di Gregorio.

Il raddoppio giallorosso è al 42’, con Dybala che scatta sulla sinistra e serve Lukaku, bravo a mettere la palla dove il portiere non può niente col mancino.

Il tris arriva al 63’ con una magia di Dybala, che conferma il suo momento magico e su punizione, batte magistralmente Di Gregorio.

Al 66’ tra le fila brianzole entra Daniel Maldini, che in pochi minuti semina il panico nella difesa avversaria ma calcia debolmente verso Svilar.

Minuto 80, sugli sviluppi di un calcio d'angolo Huijsen viene trattenuto da Bondo. L'arbitro richiamato al VAR concede calcio di rigore. Dal dischetto va Paredes, che non sbaglia.

Il Monza trova il gol della bandiera all'86 con Andrea Carboni, che dalla trequarti trova un gol bellissimo con il suo mancino.

