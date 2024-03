Video Gol Torino-Monza 1-0, highlights e sintesi

Nel primo match delle ore 15 del sabato, il Monza affronta in trasferta il Torino, una concorrente diretta per un ipotetico posto in Europa.

Le due compagini fanno fatica a creare azioni da gol e la paura di scoprirsi troppo, prevale sulla voglia di andare in vantaggio.

Le uniche occasioni arrivano dai piedi di Colpani, che prima rientra sul sinistro e chiude sul primo palo, trovando la respinta di Milinkovic-Savic, e poi con un tiro a giro sul secondo palo, leggermente deviato da Ricci.

Nella seconda frazione sono i padroni di casa a rendersi più pericolosi, in particolare con Vlasic e Okereke, ma Di Gregorio è bravo a dire no.

I ragazzi di Palladino rispondono al 57’ con Djuric, perfetto nello staccare e colpire di testa su cross di Mota, ma la sfera finisce di poco a lato.

La svolta del match arriva al 67', quando l'arbitro fischia un calcio di rigore per una trattenuta di Pessina su Ricci. Dal dischetto Sanabria non sbaglia.

Passano 5 minuti e Pessina conferma la sua giornata sfortunata: il centrocampista cerca di anticipare Ricci ma arriva in ritardo, prendendo il secondo giallo di giornata.

All'85 Zapata ci prova da fuori, sfruttando una deviazione di Caldirola, ma Di Gregorio mette in angolo.

A breve gli highlights del match.