Finale Scudetto, l'Imoco Volley rovina la festa alla Vero Volley Milano. Si va a gara 5

Lo stato di forma e il livello di gioco raggiunto in queste ultime settimane avevano fatto sperare nella grande festa tutto il pubblico dell'Arena. Che prontamente è rimasto deluso e ammutolito. La Vero Volley Monza ha patito probabilmente l'emozione ed è andata a sbattere contro una Prosecco Doc Imoco Conegliano che proprio nel momento decisivo, quando era letteralmente spalle al muro, si è ritrovata e ha rifilato alle ragazze di Marco Gaspari un perentorio 3-0 (24-26, 20-25, 17-25).

Per queste ultime una prova sotto tono: c'è stata gara soltanto nel primo set, vinto ai vantaggi dalle venete, mentre gli altri due sono stati un monologo. Nel complesso tutte le giocatrici hanno giocato sotto i propri standard, ad eccezione di Madgalena Stysiak, l'ultima ad arrendersi con 12 punti all'attivo.

Morale della favola la serie è sul 2-2: tra due giorni ci si sposterà nuovamente al PalaVerde per il match che varrà lo scudetto. La frase che calza a pennello di circostanze di questo tipo è classica: chi vince festeggia, chi perde spiega. Appuntamento a lunedì prossimo.

La partita

Lo schieramento iniziale prevedeva Orro in regia, Thompson opposta, Folie e Stevanovic al centro, Larson e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero.

Le rosas vogliono dimostrarsi meritevoli di questo scudetto e passano a condurre con Sylla. Qualche errore rimette subito il punteggio in equilibrio (7-6), poi è Fahr a determinare il primo sorpasso (8-9). Sylla in due occasioni sbaglia e si va sul 9-12, ma non vuole arrendersi e con un 4-0 di parziale ritrova la parità (13-13). Nuovo break gialloblù con Haak e Lubian (15-18), Thompson risponde (18-19). Sempre Sylla e un'invasione di Conegliano determinano il nuovo aggancio (21-22). Set point per le pantere con De Kruijf (23-24), subito annullato da Larson. Cook ed Haak risolvono i vantaggi e il primo parziale termina sul 24-26.

Seconda frazione che inizia punto a punto fino all'errore di Plummer (7-5), ma quando Haak sale in cattedra per Milano sono davvero dolori (10-11). Plummer martella con continuità ed è 10-13. Entra Stysiak e con un ace abbastanza fortunoso rimette tutto in discussione (12-13), ma le pantere non tremano in quanto Haak con due diagonali strette allunga di nuovo (13-17). Conegliano riesce a far spesso e volentieri male al servizio con Haak e passa sul 14-20. Stysiak ci mette l'orgoglio (16-20), ma Plummer risponde a tono (19-24). Chiude Haak per il 20-25.

I presupposti per portare a casa l'incontro ci sono tutti ed è il muro di Haak a metterli in risalto ulteriormente (2-6). Slash di Fahr per il 10-14, Haak, strameritatamente MVP, "buca" il taraflex con il colpo del 10-16. Ultimi fuochi delle rosa con Stysiak (13-17), chiude Haak questo monologo sul 17-25.

Dichiarazioni post gara

Edina Begic (schiacciatrice Vero Volley Milano): “E' stata una gara difficile per noi. Dopo il primo set ci siamo spente, loro hanno giocato una grande pallavolo fatta di ottimo servizio e grande muro-difesa. Non siamo riuscite a trovare delle contromisure: brave loro. Ora dobbiamo riposare e focalizzarci su Gara 5: serve energia. Credo nella squadra e nello staff. Troviamo il massimo delle forze per questa ultima gara della stagione".