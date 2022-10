Serie A1 femminile, Vero Volley Milano: i tifosi contro il cambio di denominazione

Una notizia repentina quanto inaspettata ha scosso nella giornata di ieri i tifosi rosablù, evidentemente spiazzati da quanto accaduto. In parole povere è stato ufficializzato ieri il cambio di denominazione da Vero Volley Monza a Vero Volley Milano, che sarà effettivo da subito tant'è che sempre ventiquattro ore fa c'è stata la presentazione ufficiale. Rabbia e sconcerto sui social da parte della gente, buona parte della quale sentitosi mancata di rispetto per quanto avvenuto. A far discutere sono state le tempistiche, dato che all'inizio del campionato manca davvero poco: si gioca domani sera all'Arena (che continuerà ad essere sede delle partite casalinghe) con le ragazze di Gaspari che terranno a battesimo l'esordiente assoluta in A1 di Pinerolo.

La società, con una nota su Facebook, ha provato a spiegare ciò che sta effettivamente accadendo:

"In merito alla notizia ufficializzata oggi in conferenza stampa del cambio di denominazione e del futuro trasferimento a Milano della nostra prima squadra femminile, e con il grande rispetto che da sempre contraddistingue la nostra realtà nei confronti dei suoi appassionati tifosi e di tutta la città di Monza, desideriamo precisare che un effettivo avvicinamento della Vero Volley Milano al capoluogo regionale si svilupperà nelle prossime stagioni e che quest’anno riguarderà soltanto poche partite di regular season.

L’Arena di Monza nel 2022-2023 sarà ancora il principale teatro delle sfide della prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley, a cominciare dal match in programma sabato 22 ottobre alle ore 20:30, esordio nel campionato di Serie A1, contro la Wash4Green Pinerolo".

ROSABLU' D'ARGENTO AL MIMMO FUSCO - L'ultimo test delle brianzole prima dell'avvio delle ostilità si è conclusa con una sconfitta al tie break contro Busto Arsizio nella finalissima del Trofeo Mimmo Fusco (26-24, 21-25, 20-25, 25-17, 10-15), il torneo dedicato alla memoria del giornalista prematuramente scomparso.

Sonia Candi, centrale, commenta così il risultato finale conseguito alla E-Work Arena: "Sicuramente questo torneo è stato utile, visto che le ultime compagne sono arrivate ieri e volevamo inserirle al meglio nei meccanismi. Abbiamo girato tanto la formazione e questo ha permesso a tutte di prendere le misure. Finalmente si inizia, dopo una preparazione lunga e a ranghi ridotti. Abbiamo domani per preparare gli ultimi dettagli della gara contro Pinerolo e sabato daremo tutto per fare una grande prestazione. Non vediamo l'ora".