Volley A1 femminile, la Vero Volley Milano si presenta: al via un’altra stagione nell’olimpo del volley continentale

Passato, presente e futuro del Consorzio Vero Volley e della sua prima squadra femminile hanno trovato la loro “vetrina” nella conferenza stampa di presentazione della Vero Volley Milano, andata in scena questa mattina presso la sede centrale di Banco BPM, a Milano.



Nella prestigiosa Sala delle Colonne, si è mostrata per la prima volta la formazione vice-campione d’Italia in carica, che anche quest’anno sarà protagonista sia in Serie A1 che, per la seconda volta consecutiva, nella CEV Champions League, massima manifestazione continentale per club. L’evento è stato condotto dalla giornalista, volto di Amazon Prime Video, Alessia Tarquinio, e ha visto la partecipazione di Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley, Daniela Simonetti, giornalista e fondatrice di ChangetheGame, di Martina Riva, assessore allo Sport del Comune di Milano, Marco Riva, presidente del Coni Lombardia, e il saluto di Alessandro Varaldo, amministratore delegato di Banca Aletti del Gruppo Banco BPM e di Marco Aldeghi, responsabile direzione territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM.



Ormai, mancano solo due giorni all’esordio in campionato della Vero Volley, in programma sabato 22 ottobre alle ore 20.30 all’Arena di Monza contro la Wash4Green Pinerolo, e la voglia di assistere ad una nuova stagione di grande pallavolo sul campo rosa della Lega Femminile è sempre più viva.

LE DICHIARAZIONI DELL'EVENTO

Alessandra Marzari (presidente Consorzio Vero Volley): "Nella storia del Consorzio Vero Volley abbiamo sempre guardato alle migliori idee sullo sport: lo facciamo da quasi 20 anni e lo facciamo ovunque siamo. Abbiamo già giocato a Milano, in Serie A2 maschile, giochiamo da tanto a Monza ed in entrambe le città abbiamo un settore giovanile di eccellenza. Siamo forti, indipendenti, liberi: fatto non da poco, soprattutto per fare sport. Non dimentichiamo però la gratitudine che abbiamo nei confronti del Comune di Monza, che ha creduto in noi, a partire dal sindaco Roberto Scanagatti, il primo che ci ha permesso di prendere in gestione l'Arena di Monza. Il lavoro svolto in questi anni è la prova che sappiamo gestire le squadre di Serie A, il palazzetto, il coinvolgimento del pubblico. Siamo pronti a fare una nuova esperienza a Milano: lo faremo gradualmente, questa stagione solo in qualche occasione, mentre dalla prossima vedremo anche se saremo messi nelle condizioni di farlo. Abbiamo la struttura per pensare strategicamente che la pallavolo non debba essere confinata come disciplina a città considerate "piccoline". Quest'anno abbiamo una squadra competitiva, che ha dei grandi obiettivi. Lo spostamento a Milano, non solo come formazione di eccellenza del settore femminile in uno degli sport più praticati, sarà uno strumento di coinvolgimento ulteriore, con la voglia di fare crescere il movimento di vertice in una metropoli europea, con un impatto positivo per il numero dei tesserati, non solo del Consorzio Vero Volley. A Milano c'è un problema di impiantistica e per questo inizieremo a giocare qualche gara all'Allianz Cloud, poi vedremo anche la volontà politica di farci approdare in città. Monza e Milano sono molto vicine: cercherei di superare questa divisione. Per un discorso di gratitudine la città di Monza merita e continuerà ad avere la squadra maschile ma anche la femminile per alcune gare. Ringrazio mio marito, Aldo Fumagalli, che è stato il turbo di tante iniziative in queste stagioni, come questa del resto. Siamo pronti per una nuova avventura da vivere insieme".

Daniela Simonetti (fondatrice ChangetheGame): "Sono orgogliosa di annunciare la prima ricerca italiana sul tema degli abusi emotivi, fisici e sessuali all’interno del mondo sportivo, progettata da ChangeTheGame, associazione che tutela i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze da ogni forma di violenza e abuso. La ricerca e’ stata affidata a Nielsen che prenderà in esame le risposte di 1400 atleti e atlete. I dati saranno al centro di un report indipendente a cura del comitato scientifico a supporto della ricerca, coordinato dal professor Mike Hartill (Edge Hill University), gia’ ispiratore e promotore di altre ricerche in Europa sul tema della violenza e degli abusi nello sport.

A sostegno della ricerca italiana - che parte nei prossimi giorni - il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un passo giusto per capire le dimensioni reali di un fenomeno troppo spesso minimizzato e sottovalutato e sul quale e’ giusto e doveroso fare piena luce".

Martina Riva (assessore allo Sport del Comune di Milano): "Sono estremamente orgogliosa di questa scelta del Consorzio Vero Volley di avvicinarsi, gradualmente, ad una città d'eccellenza come Milano. Lo sport qui sta raggiungendo un livello molto alto in tutte le discipline. Il rapporto Milano-Vero Volley è già ben consolidato e presente sul territorio, soprattutto nel settore giovanile, e l'aggiunta del percorso della squadra femminile del Consorzio è sicuramente un fattore di cui andare fieri".

Marco Riva (presidente CONI Lombardia): "È un piacere e un onore essere qui. La parte agonistica è importante ma vorrei focalizzarmi su quello che fa il Consorzio Vero Volley sui valori dello sport. Tutti i claim finora utilizzati dal Vero Volley sono lo specchio delle sue attività, da quelle nelle scuole passando per quelle con le università, fino al sociale con l'iniziativa Peso Positivo. Una attività che parte dal territorio per poi affermarsi nelle sue eccellenze. Da parte del CONI Lombardia c’è l’augurio che si possa fare “sistema” per raggiungere importanti traguardi. Più veloci, più alto, più forti e insieme. Viva lo sport e viva la pallavolo”.

Piero Cezza (Presidente Fipav Lombardia): "Avere una eccellenza come il Vero Volley fa bene al movimento. Fa bene avere squadre che lottano per il vertice e che hanno una solida base nel settore giovanile. Milano è un bellissimo posto per venire a giocare. È un posto difficile ma che regala soddisfazioni. Ragazze divertite e fateci divertire".

Massimo Sala (Presidente comitato Fipav Milano-Monza-Lecco): "La passata stagione, nonostante la sconfitta in Finale Scudetto, alla fine si parlava solo della Vero Volley. Del resto, le ragazze sono state delle tigri in campo, con un palazzetto favoloso. È stata una emozione incredibile. Sono scaramantico, quindi non dico nulla, ma spero che la squadra riesca a fare ancora meglio. Dal 2011 seguo il Consorzio e l’attività di base. Il risultato sportivo è importante ma occuparsi del settore giovanile come fa questa realtà è qualcosa di speciale".