Volley A1 femminile, la Vero Volley Monza stende Bergamo e vola in Finale al "Trofeo Mimmo Fusco"

Bel successo per la Vero Volley nella semifinale del "Torneo Mimmo Fusco". Sul campo della E-Work Arena di Busto Arsizio, la formazione guidata da Marco Gaspari ha avuto la meglio 2-0 (si giocava al meglio dei tre set) sulla pari categoria Volley Bergamo, conquistando un posto nella Finale di domani, giovedì 20 ottobre, al termine del match per la terza posizione, contro la vincente tra Busto Arsizio e la squadra di Serie A2 di Montecchio Maggiore. La doppia cifra di Thompson (10 punti per lei, di cui 1 ace e 1 muro), i 9 muri di squadra, di cui 3 di Candi e 2 a testa di Stysiak e Rettke, sono alcune delle note positive in casa Vero Volley, che da oggi, nonostante siano state tenute a riposo, potrà contare anche su Myriam Sylla e Alessia Orro. Chi invece manca ancora all'appello è Jovana Stevanovic, in arrivo nei prossimi giorni in Italia e pronta ad inserirsi nel gruppo.

Per quanto riguarda la gara, invece, Vero Volley molto brava a non calare di intensità e determinazione nei momenti chiave di una sfida che ha visto più volte Bergamo risalire con le giocate di Lanier, Partenio e Da Silva. Ad agevolare la discesa delle rosa verso la conquista del primo e secondo parziale, dei buoni break dai nove metri agevolati da Thompson, Rettke e Davyskiba.

LE DICHIARAZIONI

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley): "Non è stata una partita favolosa, a dire il vero la definirei bruttina. Vero è che con Bergamo nelle ultime amichevoli abbiamo fatto male, mentre oggi è andata meglio. Gradualmente stiamo completando il roster, con altre due atlete, Orro e Sylla, a disposizione. E’ stato un pre campionato difficile, complice un Mondiale lungo, con mancanza di atlete in alcuni ruoli. Questo ha reso difficile la creazione dell'amalgama e delle dinamiche di gioco. Senza dimenticare che situazioni del genere rischiano di creare un mood negativo. Sto provando Stysiak schiacciatrice: deve prendere fiducia, perché è una atleta straordinaria e oggi ha fatto ottime cose. Bene anche Thompson, che sta trovando la migliore condizione dopo lo stop. Battuta, muro-difesa, le nostre arme principali, stanno crescendo. Ora non manca che Stevanovic".

IL PROGRAMMA DELLA XXVIII^ EDIZIONE DEL MIMMO FUSCO:

Mercoledì 19 Ottobre

ore 16.30

VERO VOLLEY – Volley Bergamo 2-0

a seguire

e-Work Busto Arsizio – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Giovedì 20 Ottobre

ore 15.00

Finale 3°/4° posto

a seguire

Finale