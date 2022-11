Volley A1 femminile, Saturday night all'Arena per la Vero Volley Milano: c'è Macerata

La Vero Volley Milano torna ad esibirsi all'Arena di Monza, teatro domani, sabato 5 novembre, alle ore 20.30 (diretta volleyballworld.tv) contro la Cbf Balducci Macerata, dell'anticipo serale della quinta giornata di andata della Serie A1 femminile 2022-2023.



Quinto match in due settimane per le rosa di Marco Gaspari, motivate a centrare la quinta vittoria consecutiva, dopo il sorriso ottenuto al tie-break mercoledì sera contro Perugia, su cinque uscite di campionato. Il piccolo passo indietro dal punto di vista del gioco, complici alcune dinamiche ancora poco oliate e la stanchezza dovuta al fitto calendario di impegni, non hanno comunque rallentato la corsa delle lombarde, ora concentrate a trovare il loro smalto migliore. Quando Milano accelera è davvero bella: tra servizio, correlazione muro-difesa e qualità dell'attacco, la Vero Volley ha dimostrato di avere tutti i numeri per poter divertire e divertirsi, ma finora, a parte qualche set giocato con equilibrio, sono state poche le occasioni di continuità durante tutto un match. Il roster milanese, ancora senza Parrocchiale (Negretti la sta sostituendo al meglio, in attesa del rientro e dell'esordio stagionale), ha potuto però contare su tutte le sue altre interpreti, risultate a gara in corso, vedi Sonia Candi in Umbria, tra le protagoniste poi del successo finale.



Dall'altra parte della rete le milanesi troveranno una Macerata "affamata" e pronta a dare battaglia. Nelle ultime tre uscite, le marchigiane hanno battuto Perugia 3-1 e perso 3-0 rispettivamente contro Chieri e Firenze (quest'ultima partita giocata davanti al pubblico amico). La formazione di Paniconi, neo promossa, punta a dare filo da torcere al roster lombardo, nel primo confronto assoluto tra i due club.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici ORRO, CAMERA

Centrali STEVANOVIC, FOLIE, RETTKE, CANDI

Schiacciatrici THOMPSON, STYSIAK, BEGIC, SYLLA, DAVYSKIBA, MARTIN

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO – CBF BALDUCCI MACERATA

Palleggiatrici MILANOVA, RICCI

Centrali COSI, MOLINARO, POLI

Schiacciatrici ABBOTT, LIPSKA, QUARCHIONI, OKENWA, FIESOLI, MALIK

Liberi FIORI, NAPODANO

Allenatore PANICONI

PRECEDENTI

Nessun precedente tra le due squadre

LE EX DELLA GARA

Nessuna

CURIOSITA’

Alessia Fiesoli, giocatrice di Macerata, ha vestito la casacca della Vero Volley nel Lega Volley Summer Tour 4X4 nel 2019, alzando la Supercoppa Italiana di Sand Volley.

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Partiamo dal fatto che la squadra, in queste due settimane, ha dimostrato di avere attaccamento ai set, senza lasciarli correre. Come dicevo post Bergamo, però, il campanello di allarme deve suonare. Se ci perdiamo durante i set, con errori abbastanza banali, poi agevoliamo gli avversari. Dobbiamo tenere il livello di gioco altissimo, sapendo che ogni squadra gioca al massimo e sarà così anche contro Macerata, a caccia di punti per la salvezza. Dopo una partita brutta, perché non vogliamo nasconderci dietro una performance non positiva come quella di mercoledì in Umbria, vogliamo fare di più e portare a casa una vittoria".

SERIE A1 FEMMINILE 2022-2023

5a GIORNATA

Sabato 5 novembre ore 20.30

VERO VOLLEY MILANO - Cbf Balducci Hr Macerata

Sabato 5 novembre ore 21.00 diretta Rai Sport + HD

Cuneo Granda S.Bernardo - Prosecco Doc Imoco Conegliano

Domenica 6 novembre ore 17.00

gor Gorgonzola Novara - Volley Bergamo 1991

Reale Mutua Fenera Chieri - Il Bisonte Firenze

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - E-Work Busto Arsizio

Wash4green Pinerolo - Savino Del Bene Scandicci

Domenica 6 novembre ore 19.30 diretta Sky Sport Arena

Trasportipesanti Casalmaggiore - Bartoccini-Fortinfissi Perugia



LA CLASSIFICA

Igor Gorgonzola Novara 11 (4 - 0); Prosecco Doc Imoco Conegliano 11 (4 - 0); VERO VOLLEY MILANO 10 (4 - 0); Reale Mutua Fenera Chieri 9 (3 - 1); Savino Del Bene Scandicci 9 (3 - 1); Il Bisonte Firenze 7 (2 - 2); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 5 (2 - 2); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 4 (1 - 3); Trasportipesanti Casalmaggiore 4 (1 - 3); Volley Bergamo 1991 3 (1 - 2); E-Work Busto Arsizio 3 (1 - 3); Cbf Balducci Hr Macerata 3 (1 - 3); Wash4green Pinerolo 1 (0 - 4); Cuneo Granda S.Bernardo 1 (0 - 3).

SPONSOR MATCH VERO VOLLEY MILANO VS MACERATA

Peso Positivo è un progetto realizzato dal Fondo per l’Anoressia Famiglia Peppino Fumagalli. Peso Positivo vuole fare, attraverso una pagina Instagram, prevenzione e una corretta informazione circa i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) con chi oggi ne soffre e con le persone che ogni giorno le affianca. Per farlo ha Giulia e Beatrice, le sue testimonial, e un Comitato Tecnico Scientifico che garantisce la correttezza di tutti i contenuti. Info su Instagram (@peso_positivo).