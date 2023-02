Serie A1 femminile, super match d'alta quota per la Vero Volley Milano: all'Arena arriva Scandicci

Dopo due trasferte consecutive nelle Marche, entrambe vincenti, la Vero Volley Milano di Marco Gaspari torna ad esibirsi davanti al pubblico amico e lo fa nel super match della 7a giornata di ritorno della Serie A1 femminile 22/23. Dopodomani, domenica 26 febbraio, alle ore 17.00 (diretta volleyballworld.tv), all'Arena di Monza, sarà sfida d'alta quota tra le milanesi terze in graduatoria e le toscane della Savino Del Bene Scandicci, seconde con tre punti in più di Orro e compagne. Il 3-0 centrato a Macerata ed il 3-1 inflitto a Vallefoglia hanno regalato punti preziosi e morale alto alla prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley, motivata a confermarsi per provare il sorpasso proprio su Scandicci e presentarsi, all'altro big event di campionato, in programma domenica 5 marzo, alle ore 20.30, all'Allianz Cloud di Milano, contro la capolista Conegliano, al massimo della condizione psicofisica.

Le ultime performance, compresa quella di CEV Champions League (vittoria delle rosa contro le francesi di Le Cannet che è valsa la prima posizione della Pool B ed il passaggio diretto ai Quarti di Finale della competizione, dove ora attendono la vincente tra VakifBank Istanbul e ?KS Commercecon ?ÓD?), hanno messo in luce l'ottimo momento della squadra milanese, capace di tirare fuori il meglio nelle fasi chiave delle sfide. Al magico momento di Alessia Orro (MVP nelle ultime due gare) si è aggiunto anche quello di Jordan Thompson (best scorer ad Urbino lo scorso weekend), Beatrice Parrocchiale in difesa, e Myriam Sylla e Jordan Larson tra attacco e ricezione. Importanti giocate sono arrivate anche dal centro, con Raphaela Folie, Jovana Stevanovic e Dana Rettke ispiratissime in fase offensiva, al servizio e a muro (Milano è ancora la migliore squadra del campionato in questo fondamentale con 218 punti).

Intanto a rinforzare il roster, complice l'infortunio di Letizia Camera che ha costretto l'atleta a chiudere anticipatamente la stagione, è arrivata la palleggiatrice canadese Averie Allard, in arrivo nelle prossime settimane in Italia.



L'AVVERSARIA | SAVINO DEL BENE SCANDICCI

La Savino Del Bene Scandicci è seconda in classifica con lo stesso bilancio di Milano tra gare vinte (15) e perse (4) ma con tre punti in più. Fuori casa ha perso solo a Novara 3-0 (terza giornata di andata il 29 ottobre) per poi vincerle tutte compresa la sfida contro Conegliano 0-3. Non perde in campionato dal 21 gennaio (Novara al tie-break), unica sconfitta nelle ultima 10 gare. È impegnata anche in Coppa Cev, dove martedì ha battuto le tedesche del Potsdam 3-0 fuori casa nell'andata dei Quarti di Finale. L'unico neo delle toscane finora è la sconfitta rimediata 3-2 contro Bergamo nella gara secca dei Quarti di Finale della Coppa Italia (25 gennaio, data dell'ultima sconfitta in assoluto). In estate Scandicci ha confermato lo staff tecnico guidato da Massimo Barbolini e otto atlete: Sorokaite, Alberti, Pietrini, Merlo, Angeloni, Antropova, Castillo e Malinov (poi ceduta a Firenze). Sono arrivate l'olandese Yvon Belien da Firenze, Yana Shcherban da Casalmaggiore, Haleigh Washington da Novara, Nicole Gamba da Marsala, Camilla Mingardi da Busto, Ludovica Guidi da Casalmaggiore, Isabella Di Iulio da Bergamo, le cinesi Zhu Ting e Yao Di, quest'ultima da gennaio dal Tianjin (Chn). Nell'ultima gara vinta 3-0 Con Macerata, Massimo Barbolini ha schierato Di Iulio al palleggio e Antropova opposta, Alberti e Washington centrali, Pietrini e Shcherban schiacciatrici, Merlo libero.



ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Mancastroppa, Allard

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Martin, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Marco Gaspari

ROSTER COMPLETO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI

Palleggiatrici: Di Yao, Di Iulio

Centrali: Alberti, Belien, Guidi, Washington

Schiacciatrici: Sorokaite, Ting Zhu, Pietrini, Mingardi, Shcherban, Angeloni, Antropova

Liberi: Merlo, Castillo

Allenatore: Massimo Barbolini

PRECEDENTI

17, nella stagione regolare 7-6 per Scandicci, in Coppa Italia 2-1 per Milano, in Supercoppa 1-0 per Scandicci per un totale di 9-8 per Scandicci.

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Savino Del Bene Scandicci-Vero Volley Milano 2-3 (25-23, 21-25, 25-20, 24-26, 8-15) - 7a giornata di andata Serie A1 femminile 22-23, 16 novembre 2022 - Palazzo Wanny Firenze

LE EX DELLA GARA

PER MILANO

Magdalena Stysiak nel 2019-21

Letizia Camera nel 2020-22

Jovana Stevanovic nel 2018-20

Simone Bendandi nel 2017-19

PER SCANDICCI

Isabella Di Iulio nel 2019-20



CURIOSITA’

Milano ha vinto gli ultimi tre precedenti in casa contro Scandicci: 9a di andata regular season 20/21 (3-2), Quarti di Finale di Coppa Italia 20/21 (3-1), 6a di andata 21-22 (3-0). L'ultima vittoria di Scandicci contro la Vero Volley in Lombardia è datata 31/10/2019 (2-3 al Palasport Salvador Allende di Cinisello Balsamo con Stysiak, ora giocatrice delle milanesi, MVP).

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022-23 Regular Season: Anna Davyskiba 10 ai 150 punti, Raphaela Folie 13 ai 150 punti, Jordan Larson 12 ai 100 punti (Milano); Indre Sorokaite e Sara Alberti 10 ai 100 punti (Scandicci).

In Regular Season: Veronica Angeloni 1 ai 1500 punti (Scandicci); Indre Sorokaite 1 ai 200 muri (Scandicci).

In tutto il campionato compresi i playoff: Magdalena Stysiak 1 alle 100 gare (Milano), Enrica Merlo 1 alle 400 gare (Scandicci). Haleigh Washington 6 ai 900 punti (Scandicci); Jovana Stevanovic 2 ai 200 ace, Edina Begic 2 ai 100 muri (Milano).

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Ci aspetta un confronto con un avversario in salute, che sta avendo continuità di risultati in campionato e ci precede per questo in classifica. Scandicci ha un roster di qualità ed esperienza, ma noi abbiamo avuto una settimana piena di lavoro che ci ha permesso di crescere in tutti i reparti, sia nelle affinità che nel gioco, migliorando nella continuità: aspetto già emerso nella vittoria contro Vallefoglia. Obiettivo? Puntare a regalarci una vittoria davanti al nostro pubblico, importante sotto tanti punti di vista, soprattutto per la classifica. Rispetto all'andata sia noi che la Savino Del Bene siamo due squadre diverse, con un assetto differente. Loro sono in fase di crescita e hanno un terminale offensivo come Zhu che è capace di grandi giocate. Noi, però, se esprimiamo la nostra pallavolo, oltre a poter fare grandi cose, possiamo essere competitivi".

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

7a giornata di ritorno (tutti i match in diretta su volleyballworld.tv)

Sabato 25 febbraio ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Il Bisonte Firenze – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Domenica 26 febbraio ore 17.00

VERO VOLLEY MILANO – Savino Del Bene Scandicci

Reale Mutua Fenera Chieri – E-Work Busto Arsizio

Cbf Balducci Hr Macerata – Cuneo Granda S.Bernardo

Volley Bergamo 1991 – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Wash4green Pinerolo

Domenica 19 febbraio ore 19.30 (diretta Sky Sport Uno)

Igor Gorgonzola Novara – Trasportipesanti Casalmaggiore

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 52 (18 – 1); Savino Del Bene Scandicci 48 (15 – 4); VERO VOLLEY MILANO 45 (15 – 4); Reale Mutua Fenera Chieri 39 (13 – 6); Igor Gorgonzola Novara 38 (14 – 5); E-Work Busto Arsizio 28 (9 – 10); Trasportipesanti Casalmaggiore 28 (9 – 10); Volley Bergamo 1991 28 (9 – 10); Il Bisonte Firenze 26 (9 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 20 (7 – 12); Cuneo Granda S.Bernardo 18 (6 – 13); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 12 (4 – 15); Wash4green Pinerolo 10 (3 – 16); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 17).