Play Off Scudetto, la Vero Volley Milano rimonta Casalmaggiore ma cade nel Finale. Si va a Gara 3

Trasportipesanti Casalmaggiore - Vero Volley Milano 3-2 (30-28, 25-18, 20-25, 23-25, 15-12)

Trasportipesanti Casalmaggiore: Frantti 17, Melandri 10, Dimitrova 33, Perinelli 9, Lohuis 8, Carlini 3, De Bortoli (L), Piva 3, Buzzerio 2, Malual 1, Scola. Non entrate: Mangani, Sartori, Braga (L). All. Pistola.

Vero Volley Milano: Orro 6, Davyskiba 4, Folie 9, Stysiak 11, Sylla 12, Rettke 3, Parrocchiale (L), Thompson 20, Stevanovic 9, Begic 4, Candi. Non entrate: Larson, Negretti (L), Allard. All. Gaspari.



NOTE

Arbitri: Frapiccini Bruno, Armandola Cesare

Spettatori: 1665



Durata set: 35', 28', 28', 34', 20'; Tot: 145'

Trasportipesanti Casalmaggiore: battute vincenti 3, battute sbagliate 10, muri 3, errori 32, attacco 37%

Vero Volley Milano: battute vincenti 5, battute sbagliate 7, muri 13, errori 27, attacco 33%

MVP: Dimitrova (Trasportipesanti Casalmaggiore)

Impianto: Pala Radi di Cremona

CREMONA, 19 APRILE 2023 – La Vero Volley Milano sciupa il match point Semifinale Scudetto fermandosi, dopo una rimonta mozzafiato, davanti ad una lucida e determinata Trasportipesanti Casalmaggiore. Al Pala Radi di Cremona, Gara 2 dei Quarti di Finale se la aggiudicano le padrone di casa al quinto set, proprio come Milano aveva conquistato Gara 1 in casa domenica. Il quarto tie-break giocato dalle due formazioni su cinque confronti stagionali dimostra ancora una volta l'equilibrio tra i due sestetti, con una scatenata Dimitrova ed i turni in battuta di Frantti, Perinelli e Carlini a fare male alle rosa di Gaspari nei primi due set. Sotto 2-0, la Vero Volley (ancora senza Larson, tenuta a riposo per un fastidio al ginocchio) tira fuori unghie e grinta, affidandosi a Thompson e Stevanovic, rispettivamente entrate per Stysiak e Rettke, per risalire e graffiare Casalmaggiore nel finale di terzo parziale e nelle fasi caldissime di un quarto equilibratissimo. Nel tie-break, però, è ancora una volta la squadra di casa a sembrare più pimpante e cinica nei momenti che contano. Milano, seppur autrice di una grande prova a muro (13 a 3), manca di lucidità in fase offensiva: la Trasportipesanti ringrazia, chiude avanti al cambio di campo e seda il tentativo di rimonta delle rosa nel finale, regalandosi la bella domenica 23 aprile (ore 20.30) all'Arena di Monza. Chi vincerà il confronto se la vedrà con una tra Scandicci e Bergamo per un posto nel penultimo atto della post season.



LE DICHIARAZIONI POST GARA

Myriam Sylla (Vero Volley Milano): “Abbiamo fatto un grande recupero ma non è bastato. E se avessimo approcciato la gara esprimendo il gioco che sappiamo fare probabilmente non ce ne sarebbe stato neanche bisogno. Stiamo giocando all'ombra di quello che abbiamo fatto vedere in questa stagione. Loro invece sono state brave, determinate. Erano a casa loro e ce l'hanno dimostrato come abbiamo fatto noi in casa domenica scorsa. Ora non dobbiamo demoralizzarci ma arrivare a Gara 3 concentrate. Le Serie dei Play Off Scudetto sono così: bisogna pensare una gara alla volta ed è quello che dovremo fare noi".

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Gaspari schiera Orro-Stysiak, Folie e Rettke centrali, Sylla e Davyskiba schiacciatrici e Parrocchiale libero. Pistola risponde con Carlini in regia e Dimitrova opposta, Melandri e Lohuis al centro, Frantti e Perinelli bande e De Bortoli libero. Break Vero Volley Milano con Stysiak e l’errore in attacco di Perinelli, 5-3, prontamente recuperato dalle casalasche proprio con due assoli di Perinelli (attacco vincente ed ace), 5-5. Equilibrio fino al 7-7, poi errore di Melandri dal centro e muro di Folie su Frantti: 9-7 Vero Volley. L’errore di Stysiak tiene in corsa le padrone di casa (11-10), ma Davyskiba, Rettke e l’ace di Stysiak riallontano Milano, 14-10 e Pistola chiama time-out. Il diagonale vincente di Dimitrova riporta sotto Casalmaggiore (15-13), brava ad acciuffare la parità con Frantti e Dimitrova (16-16) e Gaspari chiama time-out. Punto a punto fino al 17-17, poi giocata centrale di Folie e slash di Sylla (sul turno in battuta di Begic, entrata per Davyskiba) a spingere le rosa sul 19-17. Il match si accende e lo scambio che riporta la Trasportipesanti al meno uno, 21-20, ne è la dimostrazione, ma l’errore di Perinelli in battuta ed il lungolinea vincente di Begic, agevolano la discesa della Vero Volley, 23-20. Dopo il time-out di Pistola arrivano le giocate di Frantti e Dimitrova a pareggiare i conti (23-23) e Gaspari chiama time-out. Frantti risponde a Stysiak per due volte (24-24 e 25-25), ma l’equilibrio prosegue fino al 27-27 (Dimitrova schiaccia per Casalmaggiore e Folie per la Vero Volley). Errore di Stysiak e giocata di seconda di Carlini a regalare il primo set alla Trasportipesanti, 30-28.

SECONDO SET

Stesse dodici di inizio gara e punto a punto nel prologo (4-4) con Dimitrova a rispondere a Folie. Milano scappa (7-4) con Stysiak ed il muro di Rettke su Frantti, grazie al turno in battuta di Folie, e Pistola chiama a raccolta le sue. Le padrone di casa prendono ritmo in attacco e contengono bene le offensive della Vero Volley: tre assoli di Dimitrova, l’errore di Sylla ed il muro di Melandri su Stysiak valgono il sorpasso di Casalmaggiore (9-7) e Gaspari chiama la pausa. Mani e fuori di Frantti, muro di Dimitrova su Sylla: 11-7 Trasportipesanti e Gaspari inserisce Stevanovic per Rettke. Muro di Stevanovic su Perinelli dopo la fiammata di Stysiak, sul turno dai nove metri di Sylla, a riaccendere la Vero Volley (12-11), ma due di Buzzerio spingono le casalasche sul 16-11 e Gaspari fa rientrare Begic per Davyskiba. Prosegue il momento sì delle padrone di casa, con una scatenata Dimitrova ad andare a bersaglio, con Milano che si affida a Folie per rimanere in corsa (19-13). Dentro Thompson per Stysiak tra le fila delle rosa, ma Trasportipesanti più lucida e brava a non perdere il vantaggio (22-15). Un break di tre punti avvicina Milano, 23-18, con Thompson in battuta (anche un attacco vincente per lei) e Stevanovic in fast ad indurre Pistola a chiamare time-out.

TERZO SET

Stevanovic confermata per Rettke, Thompson per Stysiak, Begic per Davyskiba: poi le stesse interpreti di inizio match. Allungo milanese con Stevanovic e l’errore di Perinelli, ma Lohuis dal centro tiene a contatto le sue per due volte (3-2 e 4-3). Pipe di Dimitrova a segnare la parità (5-5), poi allungo Vero Volley con Folie (9-7) e Pistola inserisce Piva per Frantti. Slash di Lohuis e attacco vincente di Dimitrova, favolosa anche dai nove metri per il 12-11 delle padrone di casa. Punto a punto intenso fino al 15-15, con Begic a schiacciare per la Vero Volley e Lohuis e Frantti a rispondere per le casalasche. Due lampi di Thompson permettono a Milano di portarsi sul 18-16 e Pistola chiama time-out. Ancora Thompson da favola, prima in attacco e poi con un palleggio per l’attacco vincente di Sylla: 20-16 e time-out Casalmaggiore. Finale tutto della Vero Volley, brava a chiudere con carattere e determinazione, sfruttando il vantaggio conquistato, 25-20.

QUARTO SET

Stesse dodici di inizio terzo set e turno in battuta di Begic utile ad agevolare il muro di Thompson su Perinelli e l’errore di Dimitrova, 2-0. La fast vincente di Stevanovic regala il break all sue (4-2), lucide nel gestirlo con Sylla (5-3). Muro di Frantti su Begic, poi due diagonali ok di Dimitrova a valere il sorpasso delle casalasche, 7-6. Milano pasticcia e Casalmaggiore ne approfitta, allungando con Dimitrova 10-8. Thompson tiene vive le sue con due attacchi vincenti (11-10 e 12-11), ma la fast di Melandri e l’invasione milanese portano a più tre la Trasportipesanti, 14-11, e Gaspari chiama time-out. Ancora Dimitrova a bersaglio, con Gaspari che inserisce Davyskiba per Begic e Thompson che tiene vive le sue (16-13 e 16-14). Davyskiba mura Dimitrova sul turno in battuta di Orro, Perinelli spara out ed è 16-16. Ancora padrone di casa avanti di due punti con Perinelli e l’errore di Thompson (20-17) e Gaspari chiama time-out. Muro di Thompson su Perinelli ma Dimitrova non sbaglia in pipe (21-19 Casalmaggiore). Stevanovic pareggia i conti in fast (21-21), poi Dimitrova va nuovamente a bersaglio per le sue (23-22), ma Orro e ancora Stevanovic (ace) piazzano il sorpasso, 24-23. Dopo il time-out di Pistola arriva l’ace di Stevanovic a regalare il set alla Vero Volley Milano, 25-23.

TIE-BREAK

Candi confermata per Folie per la Vero Volley, Piva dentro per Perinelli per Casalmaggiore: poi stessi sestetti di inizio terzo parziale. Punto a punto iniziale fino al 3-3, poi due diagonali vincenti di Dimitrova ed un errore di Thompson per il 6-3 della Trasportipesanti e Gaspari chiama time-out. Sylla schiaccia forte, Piva sbaglia ed è meno uno delle rosa, 6-5. Dopo il cambio di campo con Casalmaggiore avanti grazie alla battuta a rete di Stevanovic, 8-6, arriva la giocata vincente di Frantti a regalare il 10-7 alle sue. Sylla accorcia le distanze (11-9), Melandri le riallunga (12-9). Dentro Negretti per Parrocchiale e un lampo a testa di Thompson e Orro a valere il meno uno della Vero Volley, 12-11, con Pistola che ferma il gioco. Muro di Stevanovic su Dimitrova (12-12), poi due errori milanesi a regalare il 14-12 alla Trasportipesanti e Gaspari chiama time-out. Piva chiude il set, 15-12 e la gara 3-2 per Casalmaggiore.